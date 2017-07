Répit Bulle d'air : l'innovation au service de la prévention de la perte d'autonomie

En France, plus de 8 millions de personnes occupent la fonction d’aidant familial. Et dans de très nombreux cas, ces Français viennent en aide à un malade atteint d’Alzheimer. Une aide au quotidien souvent éreintante et toujours stressante. Avec parfois, l’aidant qui tombe à son tour malade ou en dépression à cause de cette pression permanente.



Dans ce contexte, il est important de pouvoir se reposer et de « décrocher » de temps à autres… Ça tombe bien puisque c’est exactement ce que propose Bulle d’air, un service innovant de répit à domicile, inspiré du « baluchonnage » québécois, créé à l'Initiative de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Ce service a vocation à soulager les proches aidants de personnes fragilisées par l'âge, la maladie, ou le handicap.



En proposant des interventions « à la carte » au domicile des familles, Bulle d'air permet à l'aidant de prendre, en fonction de ses besoins, une après-midi, une soirée, une nuit, une journée, un week-end ou une semaine de répit de manière régulière ou ponctuelle.



Le service a été approuvé dans le cadre d’un ambitieux projet de « recherche-action », conduit en partenariat avec la CNSA, visant à créer des références et outils de modélisation afin de permettre l’essaimage de ce type d’offre sur d’autres territoires.



Il s’étend aujourd’hui sur le territoire historique des Alpes du Nord (Isère, Savoie, Haute-Savoie) et, depuis 2016, sur les départements de l’Ain, de la Drôme et de l’Ardèche, avec comme objectif une extension régionale (Rhône-Alpes) à échelle de 5 ans.