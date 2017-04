Rentrée 2017 : lancement d'un registre public d'accessibilité

Ce nouveau registre précisera les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées et/ou âgées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l'établissement concerné a été conçu.



Ce registre contiendra :

- une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;

- la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;

- la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées.



Un arrêté ministériel restant à paraître précisera le contenu et les modalités du registre, selon la catégorie et le type de l'établissement.



Pour rappel : les établissements recevant du public, situés dans un cadre bâti doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder (ndlr : ce qui est loin d’être encore le cas), y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps (ndlr : là encore, il y a d’énormes progrès à faire).



Pour information, Paris a lancé son guide il y a quelques mois.



