Rallye des Gazelles : Evelyne Pelissier, 62 ans, participera à cette grand aventure A l’occasion de la 27ème édition du Rallye des Gazelles, qui démarrera sur les chapeaux de roue le 17 mars prochain, Evelyne Pelissier, 62 ans, participera pour la première fois à cette grande et belle aventure dans le désert marocain en compagnie de sa fille Mélanie (37 ans). Un équipage 116 qui mise sur l’intergénérationnel et la détermination.

L’équipe Pa Capona ne baisse jamais les bras ! C’est d'ailleurs la devise de l’équipage 116. Un équipage mère-fille qui va participer pour la toute première fois au Rallye des Gazelles. Une aventure « hors piste » 100% motorisée et 100% féminine qui démarrera le 17 mars prochain pour se terminer le 1er avril sur la plage d’Essaouira au Maroc



C’est donc la première fois que ces deux valaisannes (Suisse) vont participer à cette course qui d’année en année, prend de l’ampleur et séduit les femmes de tous horizons. Il faut dire que l’aventure est belle. Dure, exténuante, éreintante, parfois dangereuses, mais à l’arrivée de cette grande épreuve, quel que soit leur place dans le classement, ces femmes ont le sourire de la chose accomplie et du dépassement de soi !



« Nous sommes mère et fille et partageons la même passion : les voyages. En particulier, les voyages dans le Sahara. Nous nous sommes lancées le défi de participer au Rallye suite à une petite blague entre nous, mais nous prenons la chose très au sérieux » indique Evelyne. Et de poursuivre « de plus, nous parrainons la maison Terre des Hommes de Massongex qui accueille en séjour pré et post-opératoire des enfants gravement malades provenant en majorité d'Afrique et plus particulièrement du Maroc ».



D'autre part, rappelons que le Rallye Aicha des Gazelles du Maroc ne se contente pas de parcourir des kilomètres dans le désert marocain. Il vient aussi en aide aux populations locales. C’est dans cette perspective qu’a été créée l’Association Cœur de Gazelles.



Au Maroc, l’association Cœur de Gazelles affrète la caravane médicale qui parcourra les régions traversées par le Rallye. Une équipe d’une cinquantaine de personnes -médecins, infirmiers, dentistes, gynécologues- soignera gratuitement des familles souvent très éloignées de ce type de soins.



Ainsi, lors des précédentes éditions, environ 6.700 consultations ont eu lieu, 9.000 boîtes de médicaments ont été distribuées et plus de 200 patients ont été transférés vers des hôpitaux avec suivi médical. L’association a aussi participé à la construction de plusieurs puits dans le désert.



Publié le Jeudi 9 Février 2017







