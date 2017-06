RFVAA : un guide pour lutter contre l'isolement des ainés Le RFVAA édite une collection d’ouvrages sur les enjeux majeurs de la place des aînés dans la société et sur les différentes actions qui cherchent à relever le défi du 21ème siècle qu’est l’évolution de la longévité. Le deuxième document de cette série, coordonné par Angélique Philipona* et Pierre-Olivier Lefebvre** aborde le sujet de l’isolement des ainés.

Avec le vieillissement de la population et l’éclatement des familles aux quatre coins du pays, voire même, de la planète, l’isolement des personnes âgées est devenu un véritable problème de société. Certes, de nombreuses associations et les nouvelles technologies tentent de trouver des solutions à ce phénomène, mais elles ne peuvent pas tout faire. Loin de là.



Il faut savoir que cet isolement n’est pas anodin. Il met le moral mais également la santé à rude épreuve. Côté « tête », on constate de véritables risques de dépression et côté « corps », il semblerait que l’organisme en subisse aussi les conséquences avec de possibles déficiences du système immunitaire et une hausse de la tension artérielle.



Dans ce contexte, le Réseau français des villes amies des ainés vient de publier un ouvrage qui se penche sur cette question. Rappelons qu’il s’agit là du deuxième livre qui traite d’une thématique « personne âgées ». Ainsi, après « La participation citoyenne des aînés », le RFVAA s’interroge sur les causes principales et les actions qui peuvent être mises en place pour y faire face ? Elle se demande aussi en quoi la lutte contre l’âgisme peut contribuer à l’inclusion sociale des aînés et donc, à lutter contre leur isolement...



Plus concrètement, ce fascicule (15 euros) réunit différentes contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de collectivités territoriales traitant de la lutte contre l’isolement des plus âgés. Pour in fine, dégager un état des lieux sur la question de la solitude des aînés en France, tout en proposant des pistes d’actions et retours d’expérience sur le sujet. A lire.



A paraitre prochainement : N°3 : Information et vieillissement et N°4 : Vieillissement, NTIC et silver économie.



*Chargée du développement du RFVAA

**Délégué Général du RFVAA, e : La lutte contre l’isolement des aînés



Publié le Jeudi 1 Juin 2017







