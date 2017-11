Quinquatlantic Audilab : deux rameurs quinquas à l'assaut de l'Atlantique Dans moins de quinze jours, deux quinquagénaires dont l’un est atteint de la maladie de Parkinson vont traverser l’Atlantique à la rame dans le cadre du challenge Quinquatlantic Audilab. Une aventure qui vise à promouvoir le bien vivre et le bien vieillir.

Quelle belle aventure pour ces deux hommes ! En effet, ce duo de quinquas s’est préparé, mentalement et physiquement de longs mois pour être prêt à traverser l’Atlantique à la rame à bord d’un canot de sept mètres pendant une durée de deux mois. Le départ est prévu le 12 décembre prochain, si le temps le permet.



Philippe Berquin est un Nantais de 58 ans, manager à la SNCF qui a déjà plusieurs traversées de l’Atlantique, mais à la voile. De son côté, Gilles Ponthieux, bientôt 60 ans, est un dentiste atteint de la maladie de Parkinson. Tous deux sont des navigateurs aguerris mais amateurs.



Ils forment cet équipage inédit qui s’apprête à rallier la Martinique en partant des Iles Canaries. Au total, plus de 5.000 kilomètres, soit environ un million de coups de rames ! En traversant le deuxième plus grand océan de la planète à la rame, ces deux quinquagénaires souhaitent démontrer que l’exploit est possible à tout âge et que la prévention reste essentielle en matière de bien vieillir.



« Ensemble, avec cette traversée de l’Atlantique, nous voulons prouver que relever des défis est, toujours possible, et à tout âge, » déclarent de concert les deux rameurs. Et d’ajouter : « Le vieillissement n’est pas une fatalité : Il faut s’y préparer ! »



« Le défi collait bien avec la moyenne d’âge de ma clientèle et à mes préoccupations environnementales. C’est aussi un message d’espoir qu’on envoie à tous les seniors qui veulent se surpasser » indique pour sa part Benoît Roy, patron d’Audilab, partenaire principal de l’opération. Durant toute la traversée de l’Atlantique, le public sera invité à découvrir la maquette du canot et la progression des rameurs dans les Centres Audilab de France.

Publié le Lundi 27 Novembre 2017









