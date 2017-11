Quand un culturiste de 72 ans fait son entrée dans une salle de gym...

De plus en plus de vidéos mettent en scène de seniors qui jouent de tours aux plus jeunes en leur montrant ce dont ils sont encore capables malgré leur âge. Cette séquence montre donc un petit groupe de personnes âgées qui fait son entrée dans une salle de sport.



Dans la grande pièce remplie de machines pour s’entrainer, ça sent la sueur et la testostérone. L’arrivée de ces ainés fait donc un choc à tous ces sportifs qui les observent avec un regard condescendant ou amusé.



Parmi ce groupe de seniors, l’un d’entre eux (Rafael Vera) est un véritable culturiste de 72 ans qui a caché sa musculature sous ses vêtements. Il fait semblant de peiner à soulever des poids et des altères… Jusqu’au moment où il propose de se mesurer à ces congénères plus jeunes qui souriant, acceptent le défi avant de se rendre rapidement compte que l’ancien est nettement plus fort qu’eux !



Une bonne petite leçon !