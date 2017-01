Puteaux : un grand chef dans une résidence pour seniors Depuis quelques années, le concept de résidences pour seniors a le vent en poupe. Il y en existe de plus en plus sur le marché. Il convient donc de se démarquer… Et l’une des manières de se rendre différent passe bien évidemment par les bons petits plats que l’on y sert… Dans ce contexte, la villa Médicis de Puteaux près de Paris vient d’embaucher Philippe Garcin, un chef issu d’établissements étoilés.

Les résidences pour seniors se développent depuis une quinzaine d’années sur le marché français. Villa Médicis fut d’ailleurs parmi les premiers à imposer ce concept en se situant dès le départ dans le haut de gamme. Depuis, la marque se développe en ouvrant régulièrement de nouvelles adresses.



Ainsi, Villa Médicis vient d’inaugurer sa toute dernière structure à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, à quelques encablures de Paris. « Notre résidence propose aux personnes qui décident d’y habiter d’« être comme chez soi et encore mieux ». Tout en restant indépendants, les résidents souhaitent disposer du confort auquel ils peuvent prétendre pour continuer leur vie sereinement » indique Nicolas Kauffer, le directeur de la Villa Médicis Puteaux.



Globalement, cette résidence de 98 appartements* reste dans la même veine que les autres structures du groupe : on y retrouve une atmosphère chic et luxueuse et des services haut de gamme comme l’espace de kinésithérapie, la piscine, une salle de sport... Des salles de réunion seront également proposées à la location aux entreprises ou associations des environs !



Mais ce qui la distingue, c’est clairement du côté des cuisines… En effet, c’est le chef Philippe Garcin qui va prendre les commandes du restaurant la Villa, qui sera d’ailleurs ouvert au public. Après trois décennies passées dans des restaurants étoilés, des hôtels, mais aussi dans un centre de rééducation et une clinique, Philippe Garcin pose donc ses valises et surtout ses ustensiles de cuisine à Puteaux !



Comme le précise le communiqué : « son parcours lui permet de répondre à la diversité de la clientèle. En effet, il doit à la fois satisfaire les résidents, qui peuvent être soumis à des régimes spécifiques dus à leurs éventuels problèmes de santé, mais aussi les personnes externes à la résidence (touristes, voisins, entreprises…) ».



Diplômé en cuisine classique, Philippe Garcin a travaillé dans différents restaurants étoilés Michelin en France, Ecosse et Suisse à l’hôtel restaurant Pullman Paris Tour Eiffel et pour le groupe Partouche. Ces trois dernières années, il était le chef d’une clinique haut de gamme en EPHAD. Il propose une cuisine gastronomique, traditionnelle, mais aussi internationale grâce à un travail autour des épices et des aromates.



Les repas seront servis dans une belle salle de restaurant, avec couverts en argent et vaisselle d’apparat, pour s’accorder au lieu et respecter la dignité des convives. Le prix d’un déjeuner sera de l’ordre de 9,50 euros pour les résidents qui pourront inviter leur famille en bénéficiant d’un tarif préférentiel. Il faudra compter une trentaine d’euros pour les clients extérieurs.



*de 2.000 à 4.700 euros de loyer mensuel



