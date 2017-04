PushKey : un cadenas pour mains fragiles En prenant de l’âge, la préhension des objets devient souvent difficile et certains mouvements comme pousser une clé tout en la tournant peut s’avérer impossible… C’est en pensant à cette problématique que Master Lock propose un cadenas facile d’usage.

Faire pivoter la clé d’un cadenas tout en la poussant pour le déverrouiller peut s’avérer très compliqué pour tous ceux qui ont des douleurs articulaires ou une mobilité des doigts réduite. Des soucis que rencontrent souvent les seniors mais également de jeunes enfants.



Pour permettre à ces catégories de personnes de sécuriser leur casier -que ce soit en milieu hospitalier, en EPHAD ou encore à l’école-, Master Lock propose le PushKey. C’est très facile, une simple pression sur la clé suffit pour le déverrouiller !



Son corps évasé et gainé de caoutchouc permet également une meilleure préhension d’une seule main. Le cadenas PushKey, facile à prendre en main, trouve sa place dans la paume. Pour l’ouvrir c’est très simple, il suffit d’insérer la clé dans la serrure –un geste facilité par une fente de guidage-, de relâcher la clé, de tirer le corps du cadenas vers le bas et d’exercer un simple mouvement de rotation. Le cadenas est déverrouillé.



Il n’y pas besoin de disposer de force pour le manipuler. Une force inférieure à 2,5 kg suffit pour le déclencher. Le PushKey est livré avec quatre clés et deux embouts de clés surdimensionnés. Larges et rigides, elles sont très faciles à saisir et à manipuler par les personnes ayant des difficultés de prise en main.



Le système de guidage de la clé, grâce à sa fente, permet également aux personnes souffrant de déficience visuelle de trouver tout de suite le bon emplacement pour la clé, sans avoir à tâtonner. Doté d’un corps évasé de 61 mm en zinc recouvert de caoutchouc pour résister aux attaques, ce cadenas est aussi équipé d’une anse en acier cémenté pour une meilleure résistance au coupe-boulon.



Prix de vente : 22,90 euros



Joël Chassaing-Cuvillier



Publié le Mercredi 5 Avril 2017 dans la rubrique Consommation | Lu 116 fois







Dans la même rubrique : < > Carafes filtrantes : l'Anses fait le point sur ces appareils électro-ménagers Musher : un système antiglisse de secours