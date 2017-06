Pro Selem : un nouveau complément alimentaire anti-âge Grâce à une invention brevetée, le laboratoire Vita Api, titulaire de 14 brevets, a réussi à faire fabriquer par la spiruline (l’algue elle-même) des enzymes aux propriétés antioxydantes exceptionnelles. Ce complément alimentaire baptisé Pro Selem est conseillé à partir de 50 ans.

Le sélénium proposé sous forme de compléments alimentaires par ce laboratoire français est transformé et induit dans des acides aminés de la spiruline, une algue aux nombreuses vertus. Il y acquiert une biodisponibilité́ de plus de 80% et perd toute toxicité.



Grâce à ce procédé́, la spiruline qui est protéinée à plus de 65%, devient séléniée et véhicule le sélénium avec ses propres vitamines et pigments. Habituellement, le procédé de fabrication des compléments alimentaires consiste à extraire les principes actifs pour constituer, par mélange avec des excipients, le produit qui sera mis en gélules.



A l’inverse, le laboratoire Vita Api procède par induction ; c'est donc la cyanobactérie elle-même qui fait le travail naturellement ! Non seulement la spiruline au cours de son développement fabrique de nouvelles molécules (protéines séléniées) mais en plus, toutes ses propriétés bien connues sont récupérées. Il s'en suit une biodisponibilité quasi-parfaite (plus de 80%) et un sélénium organique qui est devenu atoxique (le Proselem a été classé en classe 5, par le Centre de Recherches en Biologie de Baugy).



Plébicité par les médecins, le Prosélem est d'ailleurs régulièrement prescrit par les oncologues en parallèle des chimiothérapies. Une étude est actuellement menée sur le Proselem qui entrainerait également une baisse des récidives.



Depuis dix ans déjà au Japon, le marché des aliments « santé » à base d’algue marine (notamment la spiruline) est en pleine explosion compte tenu du vieillissement de la population. Une tendance nettement moins marquée en Europe, mais qui tout de même se développe un peu plus chaque année…



Publié le Mardi 6 Juin 2017 dans la rubrique Bien-être | Lu 31 fois







Dans la même rubrique : < > APIdays : Journées nationales dédiées aux miels et aux abeilles La bave d'escargot : un puissant allié anti-âge en cosmétique