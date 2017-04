Présidentielles : les ainés ne sont pas une priorité déplorent les petits frères des Pauvres En France, les personnes âgées de plus de 60 ans représentent plus de 20 % de la population. Bien que la transition démographique soit un enjeu pour les 50 ans à venir, il semble que les personnes âgées ne soient pas une priorité dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle 2017.

Le vieillissement durable est une nouveauté de notre société. Avec une espérance de vie de 79,4 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes, 20.000 centenaires (presque vingt fois plus qu'en 1970 !), on n'a jamais vécu aussi longtemps en France. Et selon l'INSEE, en 2060, 23,6 millions de personnes seraient âgées de plus de 60 ans, soit une personne sur trois et on pourrait compter 200.000 centenaires.



Depuis dix ans, les pouvoirs publics ont commencé à intégrer ces perspectives en passant d'une politique de la vieillesse à une politique du vieillissement. Face à l'ampleur des besoins, on ne peut se suffire des quelques avancées générées par la loi Adaptation de la société au vieillissement promulguée en décembre 2015.



Les petits frères des Pauvres déplorent que les candidats à l'élection présidentielle ne présentent pas de propositions plus novatrices pour les personnes âgées. Sans prospective, sans ambition sur le long terme, sans prise en compte de la parole des personnes âgées et des acteurs de terrain, les enjeux du vieillissement et la place des aînés risquent de devenir une urgence dans les années à venir.



Pour Alain Villez, président des petits frères des Pauvres, « il est essentiel que les candidats à l'élection présidentielle ne se contentent plus de faire des propositions à court terme, pour la durée d'un quinquennat, mais proposent une politique préventive et volontariste, un vrai contrat social en tenant compte vraiment des besoins exprimés par les personnes âgées, en permettant à chacune d'entre elles la possibilité de choisir son lieu de vie, quels que soient son parcours, ses ressources ou ses difficultés, en favorisant une société protectrice, inclusive et intergénérationnelle. Il est urgent de donner à la fraternité la place qu'elle mérite ! »



Fort de son expérience et de son engagement auprès des personnes âgées, en particulier les plus fragilisées et les plus isolées, l'Association regrette que les candidats ne formulent pas des propositions à la hauteur des enjeux.



Si une majorité d'entre eux proposent la revalorisation de l'ASPA (Allocation de solidarité pour les personnes âgées ou minimum vieillesse), ils n'affichent pas pour autant la volonté de sortir d'un « minimum vieillesse » sous le seuil de pauvreté (ndlr : sauf Jean-Luc Mélenchon).



Concernant les aides à l'autonomie, alors qu'une majorité de Français réclament la mise en place d'un financement durable et que les personnes sont de plus en plus confrontées aux difficultés financières et psychologiques, les propositions des différents candidats ne se concentrent que sur le financement de la sécurité sociale et l'assurance retraite en particulier et sur l'âge légal de départ en retraite.



Quant à l'habitat, les propositions sont peu innovantes et se résument essentiellement à l'augmentation des places d'EHPAD. Ces lieux d'accueil sont bien sûr indispensables mais ces propositions ne sont pas à la hauteur des besoins exprimés par un nombre croissant de personnes âgées souhaitant avant tout rester à leur domicile. Même constat concernant l'accompagnement de la fin de vie et les soins palliatifs qui ne figurent dans aucun programme des candidats.



Depuis plusieurs années, les petits frères des Pauvres, comme l'ensemble du secteur associatif, constatent une hausse inquiétante de l'isolement chez les personnes âgées, principalement chez les plus de 75 ans, avec un triptyque infernal « vieillissement- isolement- pauvreté » chez les plus fragiles. Les personnes âgées, qui ont envie de rester des acteurs à part entière de notre société sont une vraie richesse.



Retisser le lien social, favoriser les échanges entre les générations, encourager les plus jeunes à s'investir auprès des plus âgés doivent être une priorité. Et là aussi, les propositions des différents candidats ne sont pas très étayées : points retraite pour valoriser le bénévolat, service citoyen obligatoire, valorisation d'associations utiles ? mais aucune mesure pour promouvoir l'engagement citoyen à sa juste valeur, à savoir la fraternité comme fondement essentiel de notre République.



Publié le Lundi 3 Avril 2017







