Pornhub : éducation sexuelle à usage des seniors Le site Internet Pornhub, spécialisé dans la diffusion de contenu pornographique a décidé de diffuser une petite vidéo qui explique aux seniors, par le menu, les risques dus aux maladies sexuellement transmissibles et l’importance d’utiliser un préservatif.

On le sait, de nombreuses études internationales montrent que de plus en plus de seniors continuent à avoir une vie sexuelle épanouie, même à un âge avancé (heureusement d’ailleurs). De nos jours, ce sujet encore largement passé sous silence il y a quelques années, est devenu nettement moins tabou…



A tel titre que les retraités n’hésitent plus à divorcer pour refaire leur vie avec un autre partenaire. On constate également, que les seniors -tout comme les adultes- ne sont pas forcément les plus fidèles… Eux aussi trompent leur moitié… Une tendance qui pourrait s’expliquer par le développement et l’efficacité des médicaments contre la dysfonction érectile.



Le problème est que d’une manière générale, les seniors ne se sentent pas (ou plus) concernés par les maladies sexuellement transmissibles ou par le sida. Comme si l’âge préservait de ces pathologies ! Dans cet esprit, le site Internet Pornhub vient de mettre en ligne une vidéo (avec un site web dédié) de style vintage d’une quinzaine de minutes qui revient (en anglais) sur les risques de MST et du VIH et sur l’art de l’enfilage du préservatif.



C’est Nina Hartley, 58 ans, actrice et réalisatrice de films pornos qui met en garde les plus de 65 ans sur les dangers du sexe non protégé même à un âge avancé. "Si l'amour n'a pas d'âge, les MST non plus" conclut cette spécialiste de la question, Une excellente initiative.





Publié le Mercredi 26 Juillet 2017 dans la rubrique Bien-être | Lu 73 fois





