Piège mortel : pièce de théâtre haletante et drôle Cette pièce haletante et drôle est présentée au théâtre La Bruyère depuis le 19 janvier pour 100 représentations exceptionnelles. Tirée d’un roman d’Ira Levin, elle a été adaptée au cinéma en 1982 par Sydney Lumet. Rebondissements, rires et stupéfaction rythment cette création jouée avec énergie par des comédiens chacun bien à leur place.

Sur scène, nous suivons la machiavélique valse-hésitation d’un auteur de pièces de théâtre policière. Sydney Brown, célèbre dans le passé est en panne d’inspiration suite à un échec avec sa dernière création…



Souhaitant à tout prix revenir sous les feux des projecteurs, il est prêt à envisager le pire pour s’emparer du manuscrit (Piège Mortel) qu’un étudiant ayant suivi son séminaire d’écriture lui a envoyé.



Sous le regard hébété de sa femme, il déroule stratégies, hypothèses et manœuvres diaboliques pour arriver à ses fins qui sont loin d’être celles auxquelles on s’attendait ! Habilement mise en scène dans un décor sobre et efficace, cette pièce en deux actes aux dialogues tranchants nous tient en haleine de bout en bout.



Adaptation de Gérald Sibleyras, mise en scène d’Eric Metayer, avec Nicolas Briancon, Cyril Garnier, Virginie Lemoine, Marie Vincent et Damien Gajda.

Piège Mortel

Theâtre La bruyère

5, rue La Bruyère

75009 PARIS

(33)1 48 74 76 99

