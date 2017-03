Philomène-seniors : services à la personne version "culturelle" De nos jours, avec le vieillissement de la population, les services à la personne se développent à la vitesse grand « V », notamment dans le monde du « care » et du maintien à domicile. Philomène-seniors a choisi une autre voie, celle de la culture et des projets personnalisés. Explications.





Pour autant, tous les nouveaux intervenants, quelques soit leur taille d’ailleurs, s’investissent dans l’univers du « care » (soins) ou du maintien à domicile. C’est normal, c’est là que la demande croit le plus vite. Mais ce serait une erreur de se cantonner à ses deux domaines d’activité. Avec un peu d’imagination et de créativité, il en existe bien d’autres.



C’est cette autre voie que suit donc Philomène-seniors qui conçoit « pour » les seniors et « avec eux », des projets personnalisés et sur-mesure, principalement dans le domaine de la culture et des loisirs. A l’origine de ce projet, Mathilde, une femme énarque « qui aime que les gens s’amusent et sourient tous les jours ».



Elle est persuadée que poursuivre des projets embellit la vie au quotidien. C’est la raison pour laquelle elle souhaite que les seniors partagent avec les jeunes générations. Aujourd’hui, s’est construit autour d’elle, une équipe d’intervenants qualifiés qui travaille sur le projet de chacun, souvent à partir du domicile. Il s’agit de la première structure française construite sur ce concept de sur-mesure.



Comme l’indique Renée, 85 ans, « seule, je me déplace difficilement ! La télé, c'est bien ; le cinéma, c'est mieux ! Grâce à Philomène qui m'accompagne, je vais aussi à des conférences. Maintenant, je ne redoute plus les trajets et j'ai quelqu'un avec qui partager mes impressions ». De son côté, Jean, 78 ans, souhait raconter sa vie : « je n’osais pas écrire mon histoire, je croyais que cela n'intéresserait personne. Ma fille m’a proposé de le faire et, de fil en aiguille, toute la famille s'y est penchée. Nous en sommes au second tome ».



Une excellente idée qui sort du traditionnel schéma de l’aide à domicile à caractère paramédical pour entrer dans le champ du loisir, de la culture et in fine, du bien-être général des personnes.



