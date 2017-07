Pharmabest : livraison de médicaments à la maison avec La Poste Notre société s’oriente de plus en plus vers le développement des services « à domicile ». Dans cet esprit, voici un nouveau produit qui devrait intéresser les seniors et les personnes âgées. En effet, Pharmabest se propose de vous livrer –avec La Poste- vos médicaments à domicile. Plus besoin de se déplacer !

Avec l’arrivée du web et des applications, notre monde a changé. En un peu plus de quinze ans, le fonctionnement de nos modes de vie a été modifié en profondeur et sans retour en arrière possible.



Dans ce contexte, l’entité Pharmabest qui regroupe 60 des plus importantes officines de France, vient de lancer en partenariat avec La Poste : pharmabest@home, un nouveau service 100% sécurisé de livraison de médicaments à domicile qui pour le moment n’est disponible que sur Marseille.



On le sait, le médicament est par nature un produit sensible que seul le pharmacien ou le médecin est habilité à délivrer (d’ailleurs le développement des pharmacies en ligne n’est pas « gagné »). Si les pharmaciens organisent parfois -pour rendre service à leurs clients- la livraison des prescriptions, cela reste anecdotique. Pour autant, Pharmabest qui traite chaque année plus de 9 millions d’ordonnances, estime que 30.000 de ses patients ont des difficultés à se déplacer à la pharmacie.



« Lorsque nous avons décidé de nous lancer dans la mise sur pied d’un dispositif de livraison de médicaments à domicile, nous avons cherché un partenaire qui soit le prolongement de notre bras pour remettre aux ayant des difficultés de mobilité récurrentes ou ponctuelles patients leurs médicaments. Seule La Poste est, comme nous, pharmaciens, un tiers de confiance ; c’est pour cela que nous sommes heureux de nouer ce partenariat » a indique pour l’occasion Bruno Giannone, pharmacien en charge du projet pharmabest@home, pour le groupement Pharmabest.



Et puis cela s’inscrit totalement dans le glissement progressif de La Poste qui s’investit de plus en plus dans le champ du service et notamment dans celui des services à la personne âgée. Les premières livraisons ont commencé début juillet à Marseille. Pharmabest envisage 50 à 100 livraisons par jour d’ici à la fin de l’été.



Parmi les villes qui devrait rapidement proposer ce service, citons Avignon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Pau, Saint- Etienne, Tours… L’ensemble des 60 pharmacies le proposeront d’ici à la fin de l’année. Le groupement pense qu’ils pourraient atteindre d’ici à dix-huit mois, 100 000 ordonnances livrées à domicile.



Pour ce faire, le patient doit s’inscrire au service soit depuis le site internet de la pharmacie, soit via l’appli mobile. Il scanne ou photographie son ordonnance et l’envoie via la plateforme à la pharmacie. Le pharmacien vérifie l’ordonnance, prépare les médicaments et les met dans un emballage opaque, sécurisé et scellé. Une fois la commande du client passée, la plateforme courrier concernée reçoit une notification et attribue cette prestation à la tournée du facteur correspondante.



Avant de partir en tournée, le facteur est informé qu’il a une collecte d’ordonnance ou une livraison de médicaments à effectuer sur sa tournée. A Marseille, les commandes effectuées avant midi sont livrées dans l’après-midi et celles effectuées l’après-midi jusqu’à 19h30 sont livrées le lendemain matin. Le service prend en charge le tiers-payant : le patient n’a donc qu’à régler le montant forfaitaire de la livraison des médicaments (7,90€)



Il est incontestable que les personnes âgées seront sensibles à ce type de services. Le seul écueil, c’est la commande en ligne ou par le biais d’une application. En fait, celles qui en auront le plus besoin sont probablement celles qui n’auront pas accès aux nouvelles technologies, à moins qu’elles puissent se faire aider dans la réalisation des commandes.



