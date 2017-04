Pauline Stauffer : une jeune photographe suisse qui s'intéresse aux ainés

« Dans le cadre d’un projet documentaire autour des personnes âgées vivant à Renens, je m'intéressais à leur intérieurs, aux détails et au quotidien de ces personnes » indique la photographe. « Puis, précise-t-elle, j'ai resserré mon sujet autour de ce qui m'intéressait le plus : la personne elle-même, ses gestes et ses déplacements ».



Résultat ? Ces beaux clichés qui nous plongent dans l’univers -un peu suranné- de ces ainés. Un détail de vêtements, un coin de pièces avec des souvenirs, des chaussures bien lustrées, une chambre à coucher bien rangée, un portrait dans un cadre-photo, un plat qui attend d’être mangé, des mains dont les doigts s’entremêlent, etc. Il y a une atmosphère bien particulière dans cette série de clichés, banals en apparence, mais qui racontent tant et tant de choses.



Pauline Stauffer a terminé sa formation à l'Ecole d'Art de Lausanne (ECAL) en photographie en 2015. Pendant ses études, elle a travaillé comme assistante du photographe Danny Santos et a exposé son travail à Paris et Renens avec l'ECAL. Depuis juin 2015, elle travaille comme photographe indépendante en Suisse. Durant ces 4 dernières années, elle a travaillé autour de la thématique du métissage, sur les origines des gens et leur façon de vivre.