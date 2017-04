Patricia Davies : elle change de sexe à l'âge de 90 ans Voici une histoire pas banale. C’est celle de Peter Davies qui aura dû attendre ses quatre-vingt-dix printemps pour devenir Patricia Davies. En effet, il-elle vient enfin d’être officiellement reconnu(e) en tant que femme !

Autre temps, autre mœurs. Il est désormais nettement plus « simple » de changer de sexe. La loi française ayant été assouplie ces dernières années… Mais ça n’a pas toujours été aussi simple. Pour s’en convaincre, revenons sur l’histoire de Peter Davies qui aura dû attendre l’âge de 90 ans pour devenir officiellement Patricia Davis.



Pour Peter, cela n’a jamais fait aucun doute. Il est né homme mais s’est toujours senti femme. Certes il a été militaire de carrière après avoir participé à la Seconde guerre mondiale avant d’endosser le métier de photographie industriel. Certes, il a été marié pendant 63 ans. Mais au fond de lui, il a toujours su qu’« il » était « elle ».



C’est quand sa femme est décédée, il y a six ans qu’il a fait son « coming out ». Qu’il a révélé son orientation sexuelle. Il avait donc… 84 ans. Il a commencé à évoquer le sujet avec sa famille et à expliquer le calvaire qu’avait été sa vie. Il est vrai que dans la Grande-Bretagne de l’après-guerre, on n’avouait pas ce « genre de choses ».



Il y a un peu plus d’un an, Peter a commencé à prendre un traitement hormonal. C’est ensuite que le tribunal lui a accordé le droit de changer de genre sur ses papiers et devenir officiellement Patricia.



Certaines personnes ont le sentiment profond depuis leur naissance d’appartenir à l’autre sexe. Certaines subissent des transformations physiques (on parle alors de personnes transsexuelles), d’autres non (transgenres). Elles seraient entre 10 000 et 15 000 en France, parfois condamnées à la marginalité du fait de la discrimination dont elles sont victimes.



Publié le Mardi 4 Avril 2017 dans la rubrique Divers | Lu 196 fois







Dans la même rubrique : < > Publicité : si vous souhaitez déposer plainte sur un contenu... Claude Jaccoux, 83 ans, le plus vieux guide de haute montagne