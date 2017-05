Paris 2ème : le Forum Bar élargit son offre Après avoir dû quitter son adresse du quartier de la Madeleine, le bar le Forum a posé ses valises dans le 2ème arrondissement au 29 rue du Louvre au cours de l’année 2016. On y retrouve l’ambiance des deux jukes box et le savoir-faire de Xavier Laigle, son directeur.

Aujourd’hui, le Forum Classic Bar propose un nouveau service qui comblera tous ceux qui aiment prendre un verre tout en se sustentant d’une assiette de qualité. On se souvient en effet qu’au Forum, il était possible le soir, de se faire servir une salade composée ou un plat tout en sirotant un Negroni ou une coupe.



Dorénavant, cette formule est reprise à l’heure du déjeuner avec une formule à 15 euros qui propose au choix, une salade composée (soit italienne, soit saumon fumé, soit foie gras, soit magret de canard) accompagnée d’une boisson et d’un café. Le tout servi dans l’ambiance chaleureuse d’un bar mythique —il y en a deux à Paris— où la musique saura être discrète.



Pour ce « bar d’hôtel sans hôtel au-dessus » qui sait offrir le savoir-faire mais aussi le savoir-vivre, l’important est de faire perdurer la tradition des bars où le barman échange encore avec le client tout en sachant ne pas rentrer dans son intimité. Bien sûr, la carte a été réduite à trente cocktails mais elle comprend un choix de 80 whiskies qui peut satisfaire les plus exigeants.



Le Forum Classic Bar est une adresse à retenir lorsque l’on hésite sur le choix d’un lieu pour prendre un verre entre amis.



Joël Chassaing-Cuvillier







Publié le Vendredi 26 Mai 2017 dans la rubrique Tourisme et loisirs







