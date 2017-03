Ozzé couture : une opportunité de devenir VDI pour les retraitées La société Ozzé couture s’est donnée pour mission de rendre la couture accessible à tous en proposant des cours de couture et la vente de kits exclusifs et de produits de mercerie à domicile, lors de réunions. Pour ce faire, elle recherche des personnes de tous âges, même de retraitées qui pourraient se lancer dans l’aventure, histoire d’arrondir les fins de mois…

Depuis l’année dernière, Ozzé couture s’est donnée comme mission de rendre la couture accessible à tous en proposant des cours de couture ainsi que la vente de produits de mercerie et de kits exclusifs lors de réunions chez des hôtesses.



Grâce à des émissions de télévision comme Cousu Main qui confirment l’engouement pour le DIY (do it youself, faites-le vous-même), la couture est aujourd’hui une manière de se différencier en créant tout ou partie d’une tenue, une façon d’apporter sa touche personnelle à son intérieur en customisant rideaux, coussins, nappes et autres housses…



La couture permet l’originalité, elle signe la différence, elle est intemporelle, elle s’apprend et se pratique à tous les âges. Couture et patchwork sont considérés aujourd’hui comme écologiques et économiques, des valeurs bien actuelles !



Devant le succès du concept « Ozzé couture, la couture facile à domicile », la marque a décidé de lancer une grande campagne de recrutement d’animatrices et d’animateurs dont la qualité principale est d’allier un réel savoir-faire en couture et une aptitude à la vente.



Plus concrètement, les animatrices et les animateurs sont des VDI –Vendeur à Domicile Indépendant– qui pratiquent la vente directe, en réseau, à domicile. Ce statut flexible permet, en toute légalité, de travailler autrement dans l’objectif immédiat d’un revenu complémentaire pouvant devenir principal selon les souhaits de chaque VDI.



Femme ou homme retraités, vous pouvez vous présenter pour ce travail jusqu’à l’âge de 70 ans à condition tout de même de maitriser la couture (coupe, patrons, toile, machine etc.) ; ce, afin d’être capable de transmettre votre savoir-faire.

Pour répondre aux envies de découvrir et pratiquer la couture, Ozzé couture et ses animatrices/animateurs ont plusieurs solutions :

- Un premier atelier découverte avec mise à disposition gratuite du matériel nécessaire à la réalisation d’un petit objet couture, un porte-clés berlingot.

- Un programme de 13 cours techniques évolutifs, par modules de 3h, pour permettre à chacun de progresser à son rythme dans l’apprentissage de la couture à la main et à la machine. Chaque module de 3h coûte 20 € par participant (plus 2 € de bon d’achat offert).

- L’accès à « La Table de couture » d’une animatrice experte qui, par module de 3h, conseille et guide vers des techniques de couture selon les souhaits des participants. Chaque module de 3h coûte 20 € par participant (plus 2 € de bon d’achat offert).

- La vente de produits de mercerie et couture (tissus, fils, rubans, accessoires, livres, patrons de couture) et de kits prêts à l’emploi pour mettre en application le cours suivi.



A signaler, dès le 5e cours, l’utilisation de patrons Burda Style, marque historiquement reconnue pour la précision technique de ses patrons et le suivi des tendances de la mode.



Publié le Jeudi 16 Mars 2017 dans la rubrique Emploi | Lu 100 fois







Dans la même rubrique : < > Wooln : une marque de tricot qui emploie des retraités Emploi des seniors : ça va mieux selon la Dares