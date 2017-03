Ostéoporose : des témoignages pour mieux comprendre la maladie Dans le cadre d’une nouvelle étude de marché réalisée pour le compte d’un grand laboratoire pharmaceutique, la société ConsuMed Research recherche des personnes de 65 ans ou plus atteintes d’ostéoporose. Détails.

L’idée de cette étude ? Mieux comprendre la pathologie et surtout, le quotidien des patients grâce à leurs témoignages. Comment ça fonctionne ? Tout simplement, lors d’un entretien d’une heure en face en face qui se tiendra sur Paris les 20 et 22 mars 2017 dans l’après-midi. En guise de dédommagement, vous recevrez un chèque de 50 euros.



Rappelons que cette pathologie asymptomatique concerne une femme sur trois et un homme sur cinq (on le sait moins) à partir de cinquante ans. Maladie silencieuse, l’ostéoporose devient visible (trop tardivement) le jour où la première fracture survient. Il faut savoir que la perte de taille est un signal d’alerte simple pour dépister une ostéoporose. Si la perte est égale ou supérieure à 4 cm, il convient de consulter un médecin.



Chez quels patients faire un dépistage de l’ostéoporose ? Deux catégories de patients de plus de 50 ans peuvent particulièrement bénéficier d’une ostéodensitométrie : les patients victimes d'une fracture non traumatique, c'est-à-dire survenue après une chute banale de leur hauteur (fracture suspecte d’être d’origine ostéoporotique) et les patients qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque cliniques d’ostéoporose sans avoir eu de fracture.

Pour en savoir plus Séverine Cesar Tfayli, Project Manager

10 rue Mercoeur - 75011 Paris. France

Port. : 06 50 96 56 75

Tél. direct : 01 40 91 12 88

Tél. : 01 53 33 83 80



Publié le Mercredi 1 Mars 2017 dans la rubrique Santé | Lu 164 fois









Dans la même rubrique : < > Colondays : tous en selles Memento : développer de nouvelles aides pour les survivants d'AVC