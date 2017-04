Nourrissez votre cerveau : des recettes pour la tête ! (livre) Fruit d'une collaboration entre la scientifique Perla Kaliman et le cuisinier espagnol Miguel Aguilar, Nourrissez votre cerveau est un livre de recettes (intelligent) totalement inédit qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Une trentaine de recettes pour la tête !

Conjuguant les connaissances scientifiques les plus récentes sur les aliments qui nourrissent votre cerveau et des recettes savoureuses, ce nouvel ouvrage vous offre différentes recettes pour prendre soin de vos petites cellules grises.



« Ce livre est le fruit de l'association de deux personnes aux parcours très différents et complémentaires, Perla Kaliman, la scientifique, et Miguel Aguilar, le cuisinier, mais avec un objectif commun, améliorer notre capital neuronal grâce à l'un des plus grands plaisirs : la nourriture » indique le docteur José Luis Molinuevo



Qui n’a pas envie de conserver son cerveau en bonne santé ? De le rendre plus efficace et surtout, de le protéger du vieillissement et des attaques de l’âge ? Surement pas vous qui lisez cet article… De nos jours, grâce à l’apport des neurosciences, on sait qu’il est possible d’enrayer les phénomènes de stress oxydatif qui affectent notre cerveau par une bonne alimentation.



Alors entrons dans notre cuisine pour prendre soin de notre cerveau ! C’est tout de même plus agréable que d’aller chez le docteur ! Perla Kaliman, chercheuse en biochimie et Miguel Aguilar, chef cuisinier, nous proposent un livre de recettes qui associe science et gourmandise, santé et plaisir des papilles.



Au total, l’ouvrage présente une quinzaine d’aliments phares, dont les études les plus sérieuses ont démontré les bienfaits par leur pouvoir antioxydant (comme le cacao déjà bien connu) ou leur richesse en acides gras essentiels, déclinés en une trentaine de recettes illustrées tout aussi savoureuses qu’utiles à nos fonctions cérébrales.



Ce livre est à la fois un guide des ingrédients bénéfiques pour la santé du cerveau et un livre de recettes à cuisiner pour le plaisir de tous. Un cocktail d’intelligence et de plaisir gustatif au service de la santé de nos neurones !



Perla Kaliman est docteur en biochimie, spécialisée dans la structure des protéines. Elle combine son expertise en biologie cellulaire et moléculaire avec son intérêt pour la médecine préventive et travaille notamment sur le stress oxydatif et l’inflammation, qui sont à l’origine des maladies chroniques et maladies liées au vieillissement. Miguel Aguilar, chef cuisinier passé par les meilleures adresses de Barcelone et de San Sebastian.



