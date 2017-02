Nikos Aliagas : L'épreuve du temps, de beaux clichés d'ainés On connait tous le présentateur Nikos Aliagas pour l’émission qu’il anime : The Voice. Mais l’on sait moins que ce Grec d’origine, est un passionné de photographie. Il vient d’ailleurs d’exposer certains de ces plus beaux clichés de personnes âgées sur les grilles du Palais Brongniart à Paris dans le cadre de l’exposition « L’épreuve du temps ».

On ne présente plus le présentateur Nikos Aliagas ! Tout le monde le connait pour les différentes émissions qu’il a animées au cours de sa déjà longue carrière… L’homme est sympathique, il parle un français impeccable, il est plutôt beau gosse et il a du talent. Pas uniquement au sein de votre petit écran, d’ailleurs...



En effet, depuis quelques années, Nikos Aliagas s’est découvert une passion. Une passion pour l’image. Pour la photographie qu’il pratique désormais quotidiennement. Pas une journée ne passe sans qu’il poste une photo sur son compte Instagram suivit par plus de 525.000 followers. Une belle notoriété et une reconnaissance légitime.



Certes, de par son métier, il photographie de nombreuses stars et peoples. Mais ce n’est pas forcément la partie la plus intéressante de son « travail de photographe ». En effet, Nikos prend également en photo, de nombreux anonymes. Des gens comme vous et moi. Et notamment des personnes âgées.



Une très belle exposition de clichés en noir et blanc (beaucoup de portraits et de mains) lui a d’ailleurs été consacrée depuis un mois sur les grilles du Palais Brongniart à Paris. Baptisée « L’épreuve du temps », elle se termine aujourd’hui. Dommage. Mais pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de la voir, rassurez-vous, vous pouvez toujours vous abonner au compte Instagram de Nikos Aliagas et découvrir ses photos au jour le jour.



Publié le Vendredi 17 Février 2017







