Nantes : belle expo photo consacrée aux personnes âgées A partir du 8 mars et jusqu’au 31 mai 2017, le Gerontopole Pays de Loire présente une très belle exposition de photos en couleurs réalisée par Didier Carluccio qui propose une cinquantaine de clichés qui rendent hommage aux ainés. A voir.

Si vous êtes de passage sur Nantes dans les semaines à venir, voici une idée de sortie à faire en famille. En effet, le Gerontopole Autonomie et Longévité Pays de Loire de Nantes organise à partir du 8 mars prochain, une belle exposition photographique consacrée aux personnes âgées.



C’est le photographe Didier Carluccio qui est derrière l’objectif. En tout, « Le grand âge en lumière » propose une cinquantaine de portraits qui rendent hommage à nos ainés. Pour cette exposition, le photographe de Saint-Nazaire s’est rendu dans différentes maisons de retraite de la région pour capturer le regard de ces anciens. De Marguerite à Marcel en passant par Roger ou Lucien ; ils ont de 90 à 105 ans et posent de bien belle manière.



Rappelons que Didier Carluccio est considéré comme un expert de la photographie humaniste et sociale. Il est de plus passionné du « grand âge ». C’est par hasard, il y a un quart de siècle déjà, qu’il a poussé les portes d’une maison de retraite. Son regard bienveillant et acéré l’a conduit à y retourner de plus en plus régulièrement pour capter, derrière son objectif, ces moments de sagesse et de tendresse.



« Depuis, je pénètre ces lieux les uns après les autres : loin de me faire fuir, le grand âge me saisit et appelle mes images. Là où les autres ne verraient que laideur et tragédie, je vois la vie » indique l’artiste. Ce beau sujet a demandé quatre ans de travail. Mais le résultat est à la hauteur. Pour un autre regard sur ces Français si souvent oubliés… Entrée libre.



Publié le Vendredi 3 Mars 2017 dans la rubrique Culture | Lu 136 fois







Dans la même rubrique : < > Memorya.org : l'exposition digitale sur la mémoire s'enrichit... Frédéric Bazille : jeunesse de l'Impressionnisme à Orsay