Musher : un système antiglisse de secours Avec les sur-pneus Musher, l’automobiliste dispose d’un moyen efficace de se sortir d’affaire en cas de chute de neige inopinée. Plus facile d’usage que des chaînes, les Musher trouvent facilement leur place dans le coffre d’une voiture.

Alternative aux jeux de chaînes traditionnelles, souvent difficiles à installer, les Musher se présentent sous la forme d’une housse que l’on enfile autour des pneus dès que la route devient trop enneigé pour pouvoir conserver la traction en toute sécurité.



Conçus dans un textile à haute résistance issu de la fabrication de vêtements de protection, les Muscher peuvent être utilisés sur la neige et la glace dans la limite d’une vitesse de 50 km/h. Pour les passages inévitables sur route goudronnée sèche (tunnel ou passage entre deux cols), il conviendra de ne pas dépasser une distance de 30 km à la vitesse de 30 km/h.



Homologué et garantie deux ans, le Musher est disponible dans 12 dimensions allant du 13 au 21 pouces. Il est fourni dans un sac de rangement étanche qui contient également un tapis de sol, des gants de protection haute résistance à utiliser systématiquement ainsi que des manchons de protection des bras.



Accessoire de sécurité indispensable, les Musher sauront vous sortir d’une situation dangereuse en cas de chute de neige soudaine. La simplicité de montage est également un avantage indéniable. Les sur-pneus Musher sont vendus dans tous les centres auto de E.Leclerc à partir 109 euros pour la première taille.



Joël Chassaing-Cuvillier



Publié le Lundi 27 Février 2017 dans la rubrique Consommation







