Mieux comprendre la maladie d'Alzheimer en vidéo Pour informer les Français sur ses différents services gratuits et concrets, l'association France Alzheimer vient de réaliser une petite vidéo -sous forme de dessin animé- qui explique ses formations d’aides aux aidants et ses actions de soutien.

Aujourd'hui en France, on estime que trois millions de personnes (aidants, familles et proches) sont touchées par la maladie d’Alzheimer et on dénombre plus de 900.000 malades dans l’Hexagone. Rappelons également qu’un nouveau malade est détecté toutes les 7 secondes dans le monde et qu’il n’existe actuellement aucun traitement curatif.



Cette maladie qui prend un peu plus d’ampleur chaque année compte-tenu du vieillissement des populations dans le monde est difficile à vivre au quotidien pour les familles et les proches qui aident les personnes malades.



Ces aidants se retrouvent souvent démunis et en difficulté pour assumer cet accompagnement. Certains tombent même malades ou en dépression. D’autres rencontrent de difficultés dans leur travail à cause d’absences répétées…



C’est pourquoi l’association France Alzheimer & maladies apparentées, implantée dans toutes les régions de France, propose des formations gratuites pour les « aidants » et des actions d’aide et de soutien. Afin de mieux comprendre la teneur de ces aides, l’association vient de réaliser un petit tutoriel vidéo d’une minute et vingt-cinq secondes intitulé « Alzheimer : mieux vivre le quotidien ». Le voici.





Publié le Mercredi 8 Février 2017 dans la rubrique Santé









