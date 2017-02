Mephisto : les Originals prennent des couleurs Finies, les baskets Mephisto ringardes et ternes. Cette année, elles prennent des couleurs ! En effet, Les « Originals », le modèle phare de cette marque de renommée internationale et orientée « seniors », sont désormais disponibles en rouges, bleus ou marrons foncés avec des lacets bleus ou beiges.

Relooking réussi pour cette collection Originals qui revient cette année avec des modèles nettement plus contemporains. En effet, Mephisto a revu cette paire de baskets née il y a cinquante et qui est devenue, au fil des décennies, un grand classique de la chaussure « senior ».



En 1965, lorsque le fondateur de la marque Martin Michaeli crée ce modèle, il s’agit d’une réelle innovation dans le monde de la chaussure. Avec leur laçage rapide (grâce aux œillets mobiles et externes), ces chaussures qui intégraient déjà la technologie « soft-air » offraient une nouvelle expérience de marche, souple et sans fatigue. Ce qui a bien évidemment conduit à son succès à l’échelle mondiale.



Toutefois, les Originals de chez Mephisto pâtissaient, il faut bien le dire, d’une image un peu vieillotte et ringarde. Mais la donne a changé. Ces sneakers quinquagénaires ont eu le droit à une belle cure de jouvence. Le modèle en rouge, certes pas facile à porter tous les jours, est très sympa, de même que le bleu nettement plus aisé à marier avec un jean ou un pantalon en toile.



Pour ceux qui veulent rester plus classiques, les deux références « marrons » sont idéales. Elles offrent toutefois un petit « twist » de modernité grâce à leurs lacets de couleurs écru ou bleue. Bref, une belle évolution pour ces sneakers aussi à l’aise en ville qu’à la campagne et qui vous permettront de marcher des heures sans arriver avec les pieds « en bouilli ».



Mephisto est une marque de renommée internationale créée en 1965, il s’agit d’un fabricant de chaussures confortables pour hommes et femmes, qui se distinguent par leur technologie « soft-air ». L’entreprise a depuis développé de nouvelles marques : Allrounder, Mobils et Sano.



Publié le Mardi 7 Février 2017 dans la rubrique Consommation | Lu 344 fois







Dans la même rubrique : < > Optical Center : Lukkas Audio, nouvelle génération de lunettes auditives Supermarchés : il va falloir s'adapter aux clients âgés