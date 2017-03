Memorya.org : l'exposition digitale sur la mémoire s'enrichit... Memorya.org est une exposition digitale, documentaire et scientifique qui est consacrée à la mémoire sous toutes ses formes. Innovante et ludique, elle a été lancée en 2015 par l’Observatoire B2V des Mémoire et propose aux internautes un voyage inédit et fascinant au cœur de la mémoire à travers diverses thématiques.





Un son émis lors du déplacement de la loupe correspond au son enregistré lors d'une expérience en laboratoire, quand un neurone décharge un train de potentiels électriques. Le microscope virtuel grossit 630 fois ! Le corps cellulaire d'un neurone mesure quelques micromètres (millièmes de millimètres) ! Ses prolongements peuvent atteindre plusieurs centaines de micromètres.



Rappelons que chez la souris, comme chez l'homme d’ailleurs, l'hippocampe est une partie du cerveau qui canalise et traite l'information destinée à former la mémoire. Les neurones pyramidaux sont des neurones excitateurs capables d'activer d'autres neurones. De fait, leur rôle est primordial dans la mémoire.



Il faut aussi savoir que d'autres cellules nerveuses et des neurones inhibiteurs participent aussi aux mécanismes de mémorisation. Il y a dans l'hippocampe d'une souris des centaines de milliers de neurones. Les neurones pyramidaux n'en représentent qu'un petit pourcentage, de l'ordre de 10 %. Les données d'une nouvelle expérience y sont encodées avant d'être transmises dans d'autres zones du cerveau comme le cortex.



Les défauts de mémoire comme ceux dus à la maladie d’Alzheimer sont devenus un problème majeur de santé publique et de société. Partager les connaissances sur la mémoire peut contribuer à atténuer, petit à petit, les effets négatifs de ces pathologies.







Memorya.org Grosse nouveauté en 2017, au sein de la catégorie « mémoire centrale ». En effet, ce nouvel espace propose de réaliser un zoom sur les neurones ! Le site dévoile une image de neurones ; ceux d'une souris fournie par un laboratoire de recherche en neurosciences. En grossissant fortement l'image avec une loupe vous pourrez retrouver les neurones pyramidaux impliqués dans les processus de mémorisation dans le réseau des neurones de l'hippocampe.Un son émis lors du déplacement de la loupe correspond au son enregistré lors d'une expérience en laboratoire, quand un neurone décharge un train de potentiels électriques. Le microscope virtuel grossit 630 fois ! Le corps cellulaire d'un neurone mesure quelques micromètres (millièmes de millimètres) ! Ses prolongements peuvent atteindre plusieurs centaines de micromètres.Rappelons que chez la souris, comme chez l'homme d’ailleurs, l'hippocampe est une partie du cerveau qui canalise et traite l'information destinée à former la mémoire. Les neurones pyramidaux sont des neurones excitateurs capables d'activer d'autres neurones. De fait, leur rôle est primordial dans la mémoire.Il faut aussi savoir que d'autres cellules nerveuses et des neurones inhibiteurs participent aussi aux mécanismes de mémorisation. Il y a dans l'hippocampe d'une souris des centaines de milliers de neurones. Les neurones pyramidaux n'en représentent qu'un petit pourcentage, de l'ordre de 10 %. Les données d'une nouvelle expérience y sont encodées avant d'être transmises dans d'autres zones du cerveau comme le cortex.Les défauts de mémoire comme ceux dus à la maladie d’Alzheimer sont devenus un problème majeur de santé publique et de société. Partager les connaissances sur la mémoire peut contribuer à atténuer, petit à petit, les effets négatifs de ces pathologies. Memorya est la plus vaste exposition virtuelle encore jamais réalisée autour de la mémoire. Richement documentée, ludique et interactive, elle plonge le visiteur au coeur de la connaissance et offre un éclairage singulier sur l’un des plus mystérieux sujets de l’humanité : la mémoire. Elle est régulièrement mise à jour. A visiter. Régulièrement.



Publié le Jeudi 2 Mars 2017 dans la rubrique Culture | Lu 244 fois







Dans la même rubrique : < > Frédéric Bazille : jeunesse de l'Impressionnisme à Orsay Concert Age tendre, la tournée des idoles à voir demain soir sur C8