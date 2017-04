Méditation : une retraite ouverte à tous et encadrée en Savoie Devant le succès de la pleine conscience–pleine présence, les détenteurs d’une lignée traditionnelle du bouddhisme Tibétain ont souhaité transmettre les instructions de la méditation et de la présence altruiste et ouverte afin de rendre ses bienfaits accessibles à tous. C’est ainsi qu’est né l’Institut

Pleine Présence au sein de la communauté Shangpa Rimay (Arvillard - Savoie).





Pour information, des chercheurs de l’Inserm ont lancé l’année dernière une grande étude (



Dans nos sociétés contemporaines, le besoin de donner du sens à sa vie se double parfois, d’une crainte de s’enfermer dans une tradition. Pourtant, les bienfaits de la méditation et de l’altruisme sont connus de tous. Face à cet enjeu de société, le centre Shangpa Karma Ling qui transmet depuis 1979 la tradition du Bouddha, propose désormais un cheminement humaniste, laïc qui reprend l’essence de la tradition et le cœur des instructions, sans les attributs culturels qui peuvent sembler -encore- exotiques à certains.



L’approche développée s’appelle l’OMT (Open Mindfulness Training), un protocole précis et non confessionnel pour se relier à sa nature profonde, d’ouverture et de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Une pratique naturelle de la méditation ouverte à tous 365 jours par an



Dans la pratique, cet entraînement à la pleine présence ouverte est transmis en groupe par des facilitateurs accrédités qui ont suivi une formation longue et spécifique. La « retraite continue » se déroule toute l’année au Domaine d’Avallon, site de Shangpa Karma Ling en Savoie, dans un environnement inspirant et propice au calme.



Elle commence avec une découverte des instructions, le samedi et dimanche et se poursuit par un approfondissement de la pratique les jours suivants (chacun pratique le temps qu’il souhaite selon ses disponibilités). Pour ceux qui ne peuvent s’éloigner de leur domicile, il est possible de pratiquer en ville dans l’un des Cercles de Pleine Présence de France (Paris, Lyon, Grenoble, Annecy, Reims...).



L’institut offre également un programme de séminaires et de rencontres visant à intégrer la « pleine présence » au travers de différentes disciplines. En plus de la méditation, elle propose des séances de yoga, de marche, arts martiaux, musique, psychologie...) et à tous les moments et étapes de la vie (vie de couple, vie au travail, départ à la retraite, accompagnement vers la mort...). Avant d’aller plus loin, rappelons que la « pleine présence-pleine conscience (mindfulness en anglais) est un état d’attention à l’instant présent, ici et maintenant (le fameux hic et nunc). « C’est l’état d’ouverture dans lequel se vit la réalité telle qu’elle est, libre de jugement. Cet état naturel, inhérent à la nature humaine, n’appartient à aucune tradition particulière, c’est une expérience naturelle et universelle » explique l’Institut sur son site web.Pour information, des chercheurs de l’Inserm ont lancé l’année dernière une grande étude ( Silver Santé Study ) qui vise à identifier les facteurs déterminants de la santé mentale et de bien-être des ainés, notamment par le biais de la méditation.Dans nos sociétés contemporaines, le besoin de donner du sens à sa vie se double parfois, d’une crainte de s’enfermer dans une tradition. Pourtant, les bienfaits de la méditation et de l’altruisme sont connus de tous. Face à cet enjeu de société, le centre Shangpa Karma Ling qui transmet depuis 1979 la tradition du Bouddha, propose désormais un cheminement humaniste, laïc qui reprend l’essence de la tradition et le cœur des instructions, sans les attributs culturels qui peuvent sembler -encore- exotiques à certains.L’approche développée s’appelle l’OMT (Open Mindfulness Training), un protocole précis et non confessionnel pour se relier à sa nature profonde, d’ouverture et de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Une pratique naturelle de la méditation ouverte à tous 365 jours par anDans la pratique, cet entraînement à la pleine présence ouverte est transmis en groupe par des facilitateurs accrédités qui ont suivi une formation longue et spécifique. La « retraite continue » se déroule toute l’année au Domaine d’Avallon, site de Shangpa Karma Ling en Savoie, dans un environnement inspirant et propice au calme.Elle commence avec une découverte des instructions, le samedi et dimanche et se poursuit par un approfondissement de la pratique les jours suivants (chacun pratique le temps qu’il souhaite selon ses disponibilités). Pour ceux qui ne peuvent s’éloigner de leur domicile, il est possible de pratiquer en ville dans l’un des Cercles de Pleine Présence de France (Paris, Lyon, Grenoble, Annecy, Reims...).L’institut offre également un programme de séminaires et de rencontres visant à intégrer la « pleine présence » au travers de différentes disciplines. En plus de la méditation, elle propose des séances de yoga, de marche, arts martiaux, musique, psychologie...) et à tous les moments et étapes de la vie (vie de couple, vie au travail, départ à la retraite, accompagnement vers la mort...).



Publié le Mercredi 19 Avril 2017 dans la rubrique Bien-être | Lu 523 fois







Dans la même rubrique : < > Techniche : rester au frais grâce à ses vêtements X-TORP : un jeu thérapeutique devient Dispositif Médical