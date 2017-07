Medicalib : une plateforme qui met en relation patients et infirmiers à domicile De nos jours, on créé des plateformes Internet dans tous les domaines d’activité… Dernière en date, Medicalib, un site Internet qui se propose de mettre en relation les patients avec des infirmières à domicile. Explications.

Le secteur des soins à domicile est en pleine forme en France : il bénéficie en effet du vieillissement de la population et du désir des patients d’être, dans la mesure du possible, soignés chez eux. Sans compter les pouvoirs publics qui veulent développer une alternative à l’hospitalisation traditionnelle, qui est très coûteuse et qui manque globalement de personnel.



Pour autant, trouver une infirmière ou un infirmier à domicile est parfois difficile et nécessite du temps, de la patience et de nombreux appels téléphoniques. « C'est en partant de ce constat que Mathieu Lardier et Nicolas Baudelot ont créé Medicalib, la plateforme santé dédiée aux soins infirmiers à domicile » indique le communiqué de presse.



Précisons que c’est la mère de Mathieu, infirmière libérale à Nice, qui a donné aux deux amis l’idée de créer une plateforme unique permettant de mettre en relation les patients et les infirmiers libéraux. Souvent les meilleures idées sont issues d’une véritable demande du marché et des intervenants…



Plus concrètement, cette plateforme en ligne propose aux patients de trouver rapidement et facilement une infirmière (ou un infirmier) près de chez eux. Dans la pratique, le client fait une demande de prise en charge et l’équipe Medicalib s’occupe de trouver une infirmière disponible et qualifiée pour les soins en moins d’une heure. Point important : ce service est entièrement gratuit pour le patient !



Les patients peuvent faire leur demande de prise en charge de deux façons différentes : soit par téléphone -ce qui est toujours un plus pour les personnes âgées peu habituées au web- en appelant le service du lundi au vendredi au 09 75 18 34 65 ; soit en ligne 7 jour/7 -pour les silver surfers- en remplissant un formulaire de demande de soins (types de soins, date, durée, disponibilités...). La demande est ensuite transmise de manière géolocalisée aux infirmiers les plus proches du domicile du patient. A noter qu’ils sont tous diplômés d’Etat et conventionnés par l’Assurance Maladie.



Pour le moment, cette startup travaille avec plus de 500 infirmiers libéraux et est présente dans une quinzaine de villes en France, dont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice et Bordeaux. Depuis son lancement, elle a pris en charge 4.000 patients, et elle aide tous les mois plus de 600 personnes à trouver un infirmier.



Publié le Jeudi 13 Juillet 2017





