Mamie Blues : une pièce décapante sur fond de vieillesse Voici une pièce de théâtre sur fond de mélodrame décapant qui se moque de la bienséance, de la frustration, du handicap, de la vieillesse et de la mort. Mamie Blues de Brigitte Bloch-Tabet est à voir du 30 novembre au 22 décembre 2017 au Théâtre de Nesle à Paris dans le 6 ème arrondissement.

Les pièces de théâtre mettant en scène les personnes âgées sont relativement rares… Dans Mamie Blues, l’auteur, Brigitte Bloch-Tabet, spécialisée dans les relations familiales, met en scène Léa, juive séfarade, divorcée, chercheuse en cosmétologie qui débarque chez sa marâtre handicapée, Odette, juive ashkénaze, pour s’installer chez la vieille dame et s’occuper d’elle.



Les deux femmes ont toujours été en conflit depuis le remariage de Jacob, le père et époux défunt. C’est l’occasion pour Léa de se venger des sévices moraux que sa marâtre lui a fait subir quand elle était jeune, mais la vieille dame a plus d’un tour dans son sac pour déstabiliser sa belle-fille… Qui dans ce conflit est la victime ou le bourreau ?



Cette cohabitation forcée va déclencher des situations tragicomiques. Et puis comment devenir grand-mère quand sa fille a épousé un type stérile et que son fils est homo ? La solution est peut-être en Amérique latine…



L’auteur a déjà à son actif des romans tels que Le Miroir de Sable, Le Moule de l’Ange et des ouvrages socio-psychologiques tels que Quand l’enfant s’en va ou Du désir d’enfants aux enfants du désir. Elle n’en n’est pas à sa première pièce de théâtre non plus puisqu’elle a déjà écrit Dernier arrêt avant la sortie ou Stretch.

Mamie Blues

Théâtre de Nesle

8 rue de Nesle Paris 6ème



Jeudi et vendredi à 19h :

Le 30 Novembre

Les 1er, 7, 8, 14, 15, 21, 22 Décembre



Dimanche à 15h :

Les 3 et 10 Décembre

Publié le Vendredi 24 Novembre 2017 dans la rubrique Culture | Lu 172 fois









Dans la même rubrique : < > Nous les enfants de... : de petits livres parfaits pour replonger dans ses souvenirs d'époque A l'Odéon : Trois soeurs bien d'aujourd'hui !