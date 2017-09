Maisons de retraite, résidences services, maintien à domicile... Quelles solutions pour vos parents âgés ? L'isolement des âgés, tout le monde en parle ! En effet, déjà en 2016, plus de 5 millions de Français étaient seuls soit 4 millions de personnes âgées de 60 ans et plus vivant seules en France. Ces personnes âgées souffrent d'isolement bien sûr, mais sont également exposées à de nombreux dangers dont les chutes ou les déshydratations en été. Aujourd'hui le grand public prend enfin conscience de ces dangers mais ne connait pas toujours les solutions à mettre en œuvre pour prendre en charge cette population vieillissante.

Anticiper l’isolement

Solution privilégiée par les personnes âgées et leurs familles, le maintien à domicile est souvent la première étape mise en place pour prendre soin d'un ainé. Cette étape intervient avant



Vous devrez également veiller à dynamiser votre parent et à lui relayer certains messages de prévention à chacune de vos visites. Pour organiser un maintien à domicile, vous pourrez utiliser les services d'organismes spécialisés, qui vous guideront dans le choix des prestataires nécessaires. (Infirmiers, aide au ménage, auxiliaires de vie, ...).



La maison de retraite ou la résidence service, pour ceux qui n’ont pas de famille ou dont la famille habite loin

Ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ont pour vocation d’accueillir à l’année ou de façon temporaire, des seniors en perte d’autonomie. Les personnes âgées reçues dans ce cadre bénéficient de soins, de repas et d'activités adaptées à leur état de santé. Le choix de l'établissement dépendra de vos besoins en matière de santé, de dépendance, d'exigence de confort, et bien entendu de votre budget.



Trouver un établissement facilement

Pour trouver une maison de retraite, il existe plusieurs solutions. Vous pouvez vous rendre sur



Mis en place par le conseil général, le CLIC centralise les informations concernant les dispositifs disponibles en faveur des personnes âgées : Aides sociales, accompagnants, soutien pour les aidants et solutions d’hébergement. Si vous cherchez d'autres informations concernant la prise en charge des personnes âgées, vous pouvez également vous adresser à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie).



Cette caisse (www.cnsa.fr) finance les aides en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie. Elle a également pour rôle d’assurer une mission d’information du grand public. Vous pouvez également vous adresser au conseil départemental qui est chargé, des demandes d'APA et des listings de maisons de retraite et de services à domicile. Attention, si vous habitez une commune, vous devrez alors vous adresser au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de votre commune.



Les organismes d'orientation

Si toutes ces démarches vous sont trop fastidieuses, sachez que vous pouvez bénéficier de l'assistance d'organismes d'orientation comme Retraite Plus, qui offrent un service complémentaire de conseil et d'accompagnement. Entièrement gratuit pour les familles, il les informe et les aide dans leur recherche de maison de retraite ou de services d'aide à domicile.



Publié le Jeudi 14 Septembre 2017 dans la rubrique Maisons de retraite | Lu 163 fois





