Maine-et-Loire : une religieuse de 78 ans vote en hoverboard

Si certaines personnes âgées rencontrent des difficultés pour aller voter, ce n’est pas le cas de Sœur Fabienne ! En effet, comme le montre cette petite vidéo publiée par le site Internet chrétien Aleteia, cette sœur* âgée de 78 ans, s’est rendue (au premier tour des législatives) à son bureau de vote en hoverboard.



Avant d’aller plus loin, rappelons que l’hoverboard fait partie de ces nouveaux moyens de transport électriques qui permettent de se déplacer facilement et silencieusement sur les trottoirs de nos villes. En revanche, il faut un sacré équilibre pour s’en servir puisque c’est le poids du corps qui permet d’aller de l’avant, de freiner ou de tourner. Bref, il faut maitriser. Sinon, on tombe ! Et manifestement, Sœurs Fabienne maitrise !



Pétillante, elle confie sur le site Aleteia : « depuis quelques temps on vote pas mal… Alors c’est tentant de s’amuser un peu, et puis cela décontracte les gens, cela les fait rigoler de voir une bonne sœur sur cette machine-là ».



Cette scène s’est donc déroulée à Baugé dans le Maine-et-Loire. Et depuis que la vidéo est en ligne, elle fait le buzz sur la toile ! Normal, ce n’est pas tous les jours que l’on peut assister à une telle « scène » ! Mais cette petite vidéo nous donne l’opportunité de rappeler que tout doit être fait pour que les personnes âgées puissent aller voter. En effet, toutes n’ont pas l’équilibre de Sœur Fabienne et certaines (de très loin les plus nombreuses) ont besoin d’aide pour se rendre aux urnes. Ne les oublions pas !



*Religieuse de la communauté des Filles du Cœur de Marie Compatissant au Pied de la Croix.