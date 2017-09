MC Solaar : Sonotone, quand le rap s'angoisse sur la peur de vieillir Le rappeur MC Solaar, 48 ans, va sortir son nouvel album baptisé Géopolitique le 3 novembre 2017. Le premier titre qui vient d’être dévoilé s’intitule Sonotone et raisonne comme la crainte de l’artiste de faire face à son vieillissement.

Cela faisait des années que l’on n’entendait plus MC Solaar. Plus de nouveaux disques, ni de concerts, si l’on excepte ses apparitions dans les spectacles des Enfoirés. L’artiste revient donc en 2017 après des années d’absence sur la scène « rap ».



Comme tout le monde, et notamment comme nombre de rappeurs des années 90, l’homme a vieilli. Même si à 48 ans, il ne fait pas encore parti des seniors… Pour autant cela fait déjà longtemps que la peur de vieillir tenaille le rappeur. D’où ce titre, Sonotone, dont l’écriture a démarré il y a… une décennie !



Dans cette chanson, le rappeur évoque l’avancée en âge de manière bien sombre alors qu’il n’a pas encore atteint la cinquantaine en jonglant avec les mots et en mélangeant le français, l’anglais, l’argot et le verlan. Ça ne plaira clairement pas à tout le monde, mais bon c’est l’une des premières fois que ce genre musical s’intéresse à cette thématique et à ce titre, il convenait d’en faire écho.

« J’ai des rides et des poches sous les yeux

Les cheveux poivre et sel et l’arthrose m’en veut

À chaque check-up ça n’va pas mieux

J’ai la Carte « Vermeille » et la retraite, j’suis vieux

Les blouses blanches analysent ma pisse

Testent ma prostate, me parlent d’hospices

Les gosses dans l’bus me cèdent leurs places

Kof, kof, et quand j’me casse

Ils parlent en verlan style « tema l’ieuv »

Si les mots sont pioches c’est ma tombe qu’ils creusent

Mais je dois rester droit malgré mon dos

Ma scoliose et c’salaud de lumbago

J’étais une sommité, la qualité

J’ai bien travaillé, j’étais respecté

De juvénile, à pré-retraité

J’n’ai pas profité, ma vie j’ai ratée

Maintenant quoi ? Tu veux que je fasse du jogging ?

Rattraper les années avec du bodybuilding ?

Mettre de l’anti-rides à la graisse porcine ?

Passer clean avec peeling et lifting

Ça sonne faux, je veux le feu et la forme

Déformer le monde monotone et morne

Comme chaque printemps me pousse vers l’automne

Vers le sonotone, j’perds le sonotone »



Publié le Mardi 12 Septembre 2017 dans la rubrique Culture | Lu 477 fois





Dans la même rubrique : < > Expo : dans la peau d'un soldat de la Rome antique à nos jours Jeanne : Nicole Croisille en vedette au Théâtre du Petit Saint-Martin à la rentrée