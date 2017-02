Luminoodle : la guirlande nomade

De cette sélection 2017, nous avons retenu une guirlande portative. A la fois objet décoratif et pratique, cette guirlande de LED peut être à la fois utilisée en intérieur, ou sur un balcon mais également en camping avec une vocation d’éclairage sous la tente ou autour du feu de bois.



Elle peut être également utile en dépannage dans une voiture en cas de panne. Waterproof, la guirlande Luminoodle se branche par l’intermédiaire d’une prise USB à une source d’énergie portable (powerbank ou tablette).



Elle se fixe grâce à des aimants mobiles, à une boucle ou encore à des colliers de fixation. Elle peut également servir de lanterne d’appoint si on la laisse branchée dans son sac de transport translucide. Dans les boutiques Nature et Découverte, prix 25 euros.



Joël Chassaing-Cuvillier