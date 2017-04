Logévie lance un appel d'offre pour de la téléassistance dans ses résidences L’entreprise sociale pour l’habitat Logévie vient de lancer un appel d’offre pour la fourniture à l'ensemble de ses résidents seniors de systèmes de téléassistance efficaces et pertinents. Cette action est réalisée en partenariat avec les CCAS des villes sur l’ensemble de la Gironde. Détails.

Si les entreprises de logement social ont longtemps été décriées -pour ne pas s’occuper suffisamment de leurs locataires et notamment de leurs locataires âgés-, il faut bien admettre que ces derniers temps, certains acteurs (dont Logévie fait partie) font bouger les curseurs et mettent place des solutions intéressantes pour les ainés qui résident au sein de leurs bâtiments.



Avant d’aller plus loin, rappelons que depuis 2005, Logévie, construit des résidences intergénérationnelles qui accueillent des seniors dans des logements adaptés au vieillissement ainsi que des locataires plus jeunes dont des familles dans des logements traditionnels. Ce type d’habitat permet de faire vivre ensemble des personnes de tous âges dans le respect de l’intimité de chacun, où la solidarité entre générations a toute sa place. Les locataires sont tous éligibles au logement social.



Aujourd’hui, Logévie souhaite développer des partenariats à long terme pour le maintien à domicile des seniors. Après avoir étudié les fonctionnalités des systèmes de téléassistance en collaboration avec Alogia, spécialiste de l'aménagement de l'habitat en faveur de l'autonomie, cet acteur a rédigé un appel à partenariats (appel d’offre) très détaillé pour procéder à une sélection pertinente des solutions proposées.



L’idée est de fournir plus qu'une simple liste de fournisseurs… Il s’agit de permette aux résidents, 80 ans d'âge moyen et d'origine modeste, de « choisir en toute confiance le système de téléassistance qui leur convient, sélectionné et validé par Logévie » assure le communiqué.



La solution proposée doit comprendre la location, l'installation, le raccordement au réseau, la mise en service et la maintenance du matériel au domicile des seniors, la réception et le traitement des appels reçus, la mise en œuvre d'une solution adaptée 24h/24, la transmission des signalements éventuels au centre de secours et la fourniture des indicateurs d'activités.



Ce système devra aussi offrir des options à la carte, type d'engagement, modalités et délais de résiliation. Les innovations technologiques sont aussi mises en avant : prévention des chutes, détections des chutes, géolocalisation, actimétrie…



Une bonne initiative qui va dans le bon sens et qui devrait permettre à terme, aux résidents âgés de rester vivre à domicile plus longtemps et avec plus de sécurité. En tout, Logévie gère plus de 29 résidences autonomie regroupant près de 1.500 seniors sur l'ensemble du département de la Gironde.



Publié le Mardi 11 Avril 2017 dans la rubrique Habitat | Lu 13 fois







