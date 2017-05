Libr'Alerte : une nouvelle marque dans l'univers du maintien à domicile Avec cette nouvelle marque, la société Vitaris souhaite rendre la téléassistance accessible à tous grâce à des offres adaptées au besoin de chacun. Dans la pratique, Libr’Alerte offre la possibilité aux personnes âgées de rester indépendantes le plus longtemps possible, tout en rassurant leur entourage. Détail.

Le maintien à domicile des personnes âgées fait partie des enjeux majeurs de notre société. Dans ce contexte, pas étonnant que pratiquement chaque semaine, un nouveau produit ou service apparaisse sur le marché.



Aujourd’hui, c’est la société française Vitaris qui vient de lancer une nouvelle marque baptisée Libr’Alerte qui vise à offrir aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à domicile, et ce, en toute sécurité.



Comme le souligne Alain Monteux, président de Vitaris : « le vieillissement de la population fait que les personnes nécessitant une aide quotidienne sont de plus en plus nombreuses. Pourtant, jusqu’à présent, les offres proposées aux séniors et aux familles ne prenaient pas en compte un point essentiel : il n’existe pas de sénior type mais autant d’individus différents, ayant donc des besoins tout autant différents ! ». Et de poursuivre : « nous souhaitions donc prendre en compte ce paramètre pour proposer une offre adaptable à chacun, quel que soit son âge, son état de santé, son contexte familial et ses souhaits personnels ».



La marque Libr’Alerte propose donc trois offres distinctes, chacune étant personnalisable :

- L’offre Initiale, utile avant même qu’un problème ne survienne, elle devient indispensable avec la perte d’autonomie et la dépendance. Cette offre comprend un boitier de téléassistance et un médaillon d’appel à porter en bracelet ou autour du cou. Avec toutes ses options : détecteur de chutes, montre déclencheur, détecteur d’inondation, choix de la couleur du bracelet, elle couvre l’ensemble des besoins pour une solution à domicile personnalisée.

- L’offre Télélib, pour une sécurité même en dehors du domicile. Elle est composée d’un téléphone portable avec une touche SOS accompagné d’un système de géolocalisation. Idéale pour ceux qui ont encore des activités à l’extérieur de leur domicile.

- L’offre Alerte Chute, pensée pour les personnes sensibilisées au risque de chute mais qui ne souhaitent rien avoir à porter. Bien plus évolué qu’un simple système de détection d’inactivité, le système Vitaris Alerte Chutes détecte la baisse et l’accélération du centre de gravité –et non l’absence de mouvement– grâce à des capteurs intelligents installés dans les pièces de vie et à un logiciel de détection perfectionné. Simple d’utilisation et accessible, cette offre analyse également les habitudes de vie de l’abonné, permettant ainsi de détecter des situations suspectes dans les pièces sans capteur (temps passé dans la salle de bain anormalement long, réveil tardif…).



Rappelons que depuis trente ans, la société Vitaris propose des solutions adaptées au vieillissement de la population et aux nouvelles tendances du marché de la santé connectée. Ayant équipé plus de 125. 000 personnes partout en France, cette entreprise commercialise du matériel de téléassistance simple à installer mais aussi à utiliser fonctionnant quelque soit l’opérateur téléphonique ou le type de ligne choisi.



Publié le Mercredi 24 Mai 2017 dans la rubrique Aides à domicile | Lu 192 fois







Dans la même rubrique : < > Tavie Attentive : solutions connectées pour rester chez soi le plus longtemps possible Le point sur la prestation de compensation du handicap (PCH)