Les vacances intergénérationnelles ont le vent en poupe Selon une récente étude réalisée par l’institut BVA pour le compte des hôtels Holiday Inn, pour une très grande majorité des Français, 90%, les vacances permettent de créer du lien intergénérationnel. Cette période est même essentielle aux grands-parents dont plus de la moitié estime cela « tout à fait important » contre un gros tiers (36%) chez les 18/24 ans. Quant aux parents, ils se disent prêts à favoriser ces séjours à trois générations.

De plus en plus d’études se penchent sur les relations intergénérationnelles dans notre quotidien. Transmission, mémoire, histoire, entraide ou encore les vacances… qui se profilent d’ailleurs à grand pas.



Depuis quelques années déjà, les vacances intergénérationnelles sont devenues une véritable tendance en Europe. Et a priori, compte tenu du vieillissement des populations, ce trend devrait se poursuivre dans les années à venir. Et s’installer dans nos habitudes de vie pour longtemps.



D’autant que proposer aux grands-parents de venir passer les vacances en famille présente certains avantages, notamment pour les parents qui peuvent en profiter pour souffler et se détendre tout en confiant la garde des enfants aux papis et mamies, tandis que les petits-enfants partagent avec ces derniers des moments de complicité. Attention cependant, des plus en plus de grands-parents ne veulent pas être considérés comme des nounous à domicile. Ça aussi, c’est une véritable tendance !



Dans ce contexte, les séjours intergénérationnels font partie de l’offre que les hôtels Holiday Inn ont développée autour du thème « Kids Stay & Eat Free », les enfants de moins de douze ans (jusqu’à quatre) sont accueillis et mangent gratuitement leurs trois repas par jour ! Ce qui représente effectivement une belle économie ! Une seule condition, être accompagnés d’au moins un adulte qui commande un plat principal dans le menu « table d’hôtes » ou à la carte.



Le TOP 4 des hôtels Holiday Inn® en France pour séjourner avec ses petits-enfants

Holiday Inn Resort Le Touquet : le charme et la convivialité d'un hôtel au Touquet-Paris-Plage pour s’évader en famille le temps d'une balade le long de l'immense plage de sable fin aux couleurs d'opale et profiter de la grande piscine couverte.



Holiday Inn - Cannes : situé à seulement 15 mn à pied en longeant le boulevard de mer de l'entrée du Palais des Festivals et de la fameuse Croisette mondialement connue pour ses prestigieuses boutiques. L’hôtel est doté d’une piscine et d’une plage privée.



Holiday Inn – Marne La Vallée : idéal pour découvrir la magie du célèbre parc d’attractions à l’occasion du 25ème anniversaire de Disneyland Paris et se reposer après une journée bien remplie.



Holiday Inn Resort Nice - Saint Laurent du Var : l’hôtel est situé à quelques pas du port de St Laurent, haut lieu animé par ses nombreux restaurants et bars. Les 124 chambres au design méditerranéen sont pour la plupart dotées d’une terrasse avec vue sur l’arrière-pays niçois, le jardin Méditerranéen ou la mer. Pendant la saison, la plage privée de sable fin "Bay Star Beach and Lounge" est accessible.



Publié le Mercredi 7 Juin 2017 dans la rubrique Tourisme et loisirs | Lu 58 fois







Dans la même rubrique : < > Deux guides de voyage pour découvrir Tokyo Découvrir la Croatie à bord d'un yacht avec Visiteurope (partie 2)