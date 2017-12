Les innovations anti-âge L’âge est un sujet sensible pour la plupart d’entre nous. Même si nous ne pouvons pas stopper le processus de vieillissement, on peut quand même cacher les premiers signes de l’âge. En fait, le marché des produits anti-âge ne s’est jamais porté aussi bien ! Le site Internet beautypress.fr vous explique quelles sont les innovations et les classiques des produits anti-âges.

Un bon investissement

Avec l’âge, notre peau change : il y a une réduction continuelle de l’acide hyaluronique et le réseau de fibres de collagène finit par s’endommager avec le temps. Ce dernier détermine précisément la stabilité et l’élasticité de la peau. Si cette structure manque, la peau perd de son élasticité et de sa résistance, les rides se développent et le teint se modifie. Le marché de l’anti-âge explose comme jamais : il représente près de 20% du marché des cosmétiques. Et les Français payent de plus en plus cher pour une apparence jeune.



Une peau propre et jeune

Le nettoyage du visage est un facteur vital pour une peau saine. Les produits les plus adaptés seront les laits et crèmes contenant plus de lipides qui protègeront votre peau du dessèchement pendant le nettoyage. Après cette étape, votre soin de nuit ou votre soin quotidien peuvent être appliqués. A l’inverse des crèmes, les sérums ont une formulation à faible taux moléculaire et une texture plus légère qui leur permet de pénétrer plus rapidement dans la peau. Comme les ampoules, ils contiennent également une forte concentration d’actifs. Ils ont en plus un effet anti-âge et la capacité de diminuer les rides, d’hydrater la peau et de réduire les pores. Faciles à appliquer, ils peuvent s’utiliser en soin de jour comme de nuit.



L’arme secrète

Les ingrédients les plus efficaces en tant qu’actifs anti-âge se cachent derrière l’acide hyaluronique, le rétinol, le Q10 et la vitamine E. La Phytohormone promet également des effets spectaculaires dans les produits anti-âges. Tous ces actifs stimulent la production de collagène et augmentent donc l’élasticité de la peau. La recherche a également révélé depuis longtemps que les aliments que nous mangions pouvaient influer sur notre jeunesse.



Pour grandir et devenir fort

On ignorait parfois les remarques de nos grands-mères, mais on reconnaît qu’avec l’âge, l’expression « on est ce qu’on mange » est probablement vraie. Une nourriture saine et équilibrée n’est pas seulement la base pour être en bonne santé mais également pour avoir une jolie peau. Ce qui est bon pour notre corps à l’intérieur se verra à l’extérieur et on peut maintenant retrouver ce que l’on mange dans nos produits de beauté : le café vert, l’huile d’olive, le chia, le quinoa et autres supers ingrédients sont connus pour retarder le vieillissement de la peau et aider les cellules à durer plus longtemps.



Publié le Vendredi 1 Décembre 2017









