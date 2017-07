Les essentiels amis des ainés : information et vieillissement L'équipe du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA) vient de publier le troisième numéro des Essentiels amis des aînés - France coordonné par Pierre-Olivier Lefebvre et Angélique Philipona, qui porte sur le thème « Information et vieillissement ».

Au sommaire de cet ouvrage qui s’adresse à tous ceux qui se sentent concernés par les problématiques seniors et personnes âgées : quels sont les besoins spécifiques des aînés en termes d’information ? Quelles sont les règles à respecter, tant sur le fond que sur la forme, pour mieux informer ce public ? Quel est le rôle des médias à destination des plus âgés ? Quels outils les collectivités territoriales ont-elles à leur disposition pour mieux informer les aînés ? Comment faciliter l’accès aux droits des personnes âgées ? Mais aussi, comment informer le grand public sur les spécificités du vieillissement et ainsi lutter contre l’âgisme ?



Troisième livret de la série thématique proposée par le RFVAA, ce fascicule réunit les contributions de spécialistes de ces questions de société, des universitaires, des responsables d’associations, des organismes et des collectivités territoriales, etc.



Par les différents points de vue qu’il réunit, il offre un état des lieux, des pistes d’actions et des retours d’expérience sur les questions de l’information des aînés, de leurs droits mais aussi du regard porté par la société sur le vieillissement.



Pour comprendre ce qui caractérise une ville accueillante pour les ainés, une « ville amie des ainés », il est indispensable de remonter à la source, à savoir les citadins eux-mêmes. Donc les seniors et les personnes âgées.



C’est dans cet esprit que l’OMS, à l’origine de ce concept, a voulu inviter les villes qui souhaitaient intégrer le réseau à s'appuyer sur les feuilles de route du Protocole de Vancouver. Un beau projet. Paris a demandé à devenir Ville amie des ainés en mai 2016 seulement... Il était temps que le Capitale donne l’exemple.



Prix : 12,00 euros (+ frais de port)

Commandes auprès du RFVAA (contact@rfvaa.com)



Publié le Jeudi 13 Juillet 2017 dans la rubrique Social | Lu 92 fois





Dans la même rubrique : < > Sépulture : il faut respecter les choix indiqués dans le contrat d'obsèques Les Zastuces : l'innovation au service de la prévention de la perte d'autonomie