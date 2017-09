Le voyage de Mr Parkinson : carnet de voyage de Eric Tournaire Les éditions de la Flandonnière vont publier d’ici la fin du mois, un « carnet de voyage » intitulé Le voyage de Mr Parkinson de Eric Tournaire et Madeleine Meunier. Un livre de 48 pages (16 euros) réalisé en collaboration avec France Parkinson et dont les droits d'auteur sont reversés à l'association.

Avant de présenter cet ouvrage, rappelons que la maladie de Parkinson touche entre 150.000 et 200.000 personnes en France et figure au second rang des pathologies neurodégénératives après Alzheimer (900.000 malades). Environ 25.000 nouveaux cas sont recensés chaque année.



Précisons aussi que cette maladie, dont l’âge moyen au diagnostic est de 58 ans, est une affection neurodégénérative caractérisée par la perte progressive des neurones produisant de la dopamine, ce neurotransmetteur nécessaire au contrôle du mouvement.



Auteur de carnets de voyage, Eric Tournaire est atteint de la maladie de Parkinson depuis quatre ans. Suite à la rééducation et à la pratique du vélo d'appartement, il ne s’est jamais laissé abattre. Il est même reparti sur les routes à l'aide d'un vélo couché à trois roues résolvant ainsi son problème d'équilibre !



Au fil des rencontres et des paysages traversés, Eric Tournaire a voulu témoigné de son expérience quotidienne en reliant Vichy à La Rochelle : d'abord l'apparition des symptômes, puis ensuite, les tâtonnements thérapeutiques… Puis, la lutte contre la déperdition musculaire et neurologique et au fil des kilomètres parcourus, il commence à observer une amélioration de son état de santé.



« Pédaler intensivement m'a permis de donner leur préavis à ces fulgurantes douleurs dans les membres qu'aucune pharmacopée ne calme. Exit aussi la fatigue, les pertes d'équilibre. Je ne parle plus des tremblements et staccatos que subissaient mes jambes en position assise » indique l'auteur. Un véritable témoignage au quotidien des effets de la maladie de Parkinson qui s’adresse autant aux malades qu’à leurs proches.



Eric Tournaire est également l'auteur de deux romans « Le dragon de Saint-Georges » et « Le garçon qui voulait voir la mer », et de nombreux carnets de voyage décalés « La route des superstitions », « 25 recettes infaillibles pour réussir vos carnets de voyage » et « Le guide de l'Auvergne improbable », tous parus aux éditions de La Flandonnière.



