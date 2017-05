Le renouveau de Whisky Magazine Lancé en 2004, Whisky Magazine & Fine Spirits est resté longtemps la seule source d’information sérieuse traitant du whisky et des spiritueux. Trimestriel, il est un guide précieux pour les amateurs et les professionnels.

Presque quinze plus tard, il évolue et adopte un nouveau format. Une nouvelle maquette qui intègre le magazine Spirits ainsi que Taste& Share. Trois orientations et thèmes qui sont clairement séparés par des couvertures intérieures.



Le cahier Taste&Share est dédié à une nouvelle approche du magazine qui propose des escapades gourmandes, des accords mets/spiritueux, un guide des bonnes adresses et surtout, des pages dégustations claires et précises qui sont distinctes du cahier dégustation de la partie « Whisky Magazine ».



Les habitués retrouveront bien sûr les rubriques nouveautés, les reportages et les interviews qui font la colonne vertébrale du magazine. Les visites de distillerie seront toujours bien présentes tout comme le coin des bonnes adresses.



Des numéros hors-série seront également édités au cours de l’année, l’un consacré au Whisky Live et l’autre « Mixo 250 » est un guide des bars à cocktails qui fleurissent dans toute la France. Le meilleur moyen de savoir quelle ambiance on va trouver en poussant une porte inconnue. Enfin, information importante, le Whisky Magazine nouvelle mouture passe de 8 euros à 6,90 euros.



Joël Chassaing-Cuvillier



