Le point sur les croisières en solo avec Dreamlines Le portail internet Dreamlines, spécialisé dans la réservation de croisières en ligne, propose un intéressant comparatif des compagnies qui commercialisent des croisières en solo (ce qui concerne particulièrement la clientèle senior). Résultat, si vous partez « seul en mer », il vaut mieux prendre la Norwegian Cruise Line. Détails.

Selon ce comparatif, Norwegian Cruise Line (NCL) est la compagnie numéro 1 pour les voyageurs solitaires. C’est le résultat de cette étude menée par Dreamlines, classant 19 compagnies internationales de croisière en fonction de leurs services fournis aux croisiéristes venus seuls.



NCL réalise la meilleure performance dans les trois domaines principaux : hébergement, prix, et activités proposées à bord. Les autres compagnies du top 5 pour les croisières en solo sont Costa Croisières, Royal Caribbean, Cunard Line et Holland America Line.



Pratique encore peu répandue : ces cinq compagnies de croisière proposent des cabines simples à bord de leurs navires. Sur le Norwegian Epic, les croisiéristes en solo peuvent choisir parmi 128 cabines adaptées à leurs besoins. Ces cabines « studio » font environ 9 mètres carrés et sont conçues spécialement pour s’adapter à cette clientèle. A proximité de ces cabines, NCL propose des « Salons Studio » accessibles uniquement aux passagers « studio ». Ces espaces donnent l’opportunité de rencontrer d’autres croisiéristes venus seuls. Malin.



Des cabines simples sont également disponibles sur la moitié des bateaux de la flotte Costa, sur un large éventail de destinations. Royal Caribbean propose de cabines simples –de proportions similaires à celles de NCL– sur tous les navires de sa classe « Quantum ». Certaines de ces cabines offrent même un panorama virtuel en temps réel sur l’extérieur du bateau via un écran plat. Enfin, Holland America Line et Cunard Line proposent eux aussi un nombre limité de cabines simples sur plusieurs de leurs navires.



En plus de toutes ces possibilités, les croisiéristes seuls peuvent être hébergés en cabine double chez ces cinq compagnies, moyennant supplément.



Quand vient la question du prix, voyager seul s’avère toujours plus cher que voyager en couple... Afin de mesurer les prix appliqués par les différentes compagnies, Dreamlines a sélectionné dix croisières similaires afin de pouvoir effectuer ce comparatif. Il s’agit de croisières de 7 nuits en Méditerranée ou dans les Caraïbes. Au total, trois types de prix ont été comparés : le prix de la cabine individuelle, le prix de la cabine double occupée par deux personnes et le prix de la cabine double occupée par une personne.



Chez NCL et Costa, le prix d’une cabine simple est environ 25% ou 26% plus élevé que la cabine double. Toujours chez ces deux compagnies, une personne occupant seule une cabine double paiera un supplément de 45%. Chez Cunard, la cabine simple est un tiers plus élevé par personne que la cabine double, contre 50% de plus pour Royal Carribean et Holland America Line.



Ceci étant et en toute logique, réserver une cabine simple sera toujours la solution la plus rentable pour les croisiéristes seuls. En effet, lorsque vous réservez en solo une cabine double, le supplément à payer sera en moyenne de 69% chez Royal Caribbean, 71% chez Cunard, et 84% chez Holland America Line.



NCL, Costa, et Holland America Line réservent à leurs croisiéristes solitaires des cocktails de bienvenue, des soirées et des instants rencontres afin de faire de nouvelles connaissances. NCL se démarque cependant grâce à son concept de « Salons Studio » permettant de trouver des partenaires avec lesquels partager des excursions et des cocktails lors des soirées. Holland America Line et Cunard de leur côté –des compagnies de croisière haut de gamme– disposent de gentlemen qui permettent aux dames venues en solitaire d’avoir un partenaire pour danser et dîner.



Cette pratique est très courante aux Etats-Unis depuis quelques années déjà. Ces messieurs sont invités par les compagnies et « vivent » en général dans des cabines doubles. Ils sont identifiables grâce à un macaron sur leur veste et se doivent d’être toujours impeccables et élégants.



Holland America Line propose aux croisiéristes en solo de dîner entre eux. Et chez Royal Caribbean, les voyageurs seuls peuvent réserver une place sur les grandes tables afin de leur éviter de rester seuls pour le dîner.



Au final et sans trop de surprise, une croisière en solitaire s’avère généralement plus coûteuse que de voyager accompagné. Mais il existe cependant de nombreuses possibilités qui permettent de les réaliser dans les meilleures conditions possibles. Les manières de rencontrer de nouvelles personnes varient en fonction des compagnies et du public cible.



Norwegian Cruise Line, dont la clientèle s’étend à toutes les tranches d’âge, propose les concepts les plus innovants aux voyageurs solitaires. Costa et Royal Caribbean, quant à elles, profitent de l’atmosphère détendue à bord de leurs navires ainsi que de leur vaste public cible pour donner des conditions confortables aux croisiéristes venus seuls. Enfin, Cunard et Holland America Line ont pour spécificité de proposer à leur clientèle féminine des gentlemen afin de les accompagner au cours de leur croisière.



Publié le Mercredi 30 Août 2017





