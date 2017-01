Le point sur le recensement : qui et quel calendrier pour 2017 Le recensement de la population organisé par l'Insee a commencé le 19 janvier dernier. Allez-vous être recensé ? Comment cela fonctionne-t-il ? Est-il possible de répondre en ligne ? Jusqu'à quand ? Toutes les réponses à vos questions.

Quel est le calendrier du recensement cette année ?



En 2017, le recensement se déroule :



- pour les 7 000 communes de moins de 10.000 habitants concernées, depuis le 19 janvier jusqu’au 18 février en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane. À La Réunion, il a lieu du 2 février au 4 mars ;



- pour les communes de 10 000 habitants ou plus où seulement une partie de la population est touchée, il est réalisé depuis le 19 janvier jusqu’au 25 février. Pour La Réunion, ces communes sont recensées du 2 février au 11 mars.



Êtes-vous recensé en 2017 ?



Si vous habitez une commune de moins de 10.000 habitants, vous pouvez consulter la rubrique du site de l'Insee concernant le recensement Et pour moi ? Suis-je recensé cette année ?



Si vous habitez une commune de 10 000 habitants ou plus, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie. Retrouvez les coordonnées de votre commune avec l'annuaire de l'administration de Service-public.fr.



Comment reconnaître un agent recenseur ?



Ce point est particulièrement important pour les personnes âgées trop -et très- souvent victimes d’arnaqueurs en tout genre. Vous êtes prévenu du passage de l'agent recenseur par une lettre du maire déposée dans votre boîte aux lettres quelques jours avant. L'agent possède une carte tricolore signée par le maire, avec sa photo et son nom. Toute personne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette carte et peut aussi vérifier son identité en contactant la mairie.



Est-il obligatoire de répondre ? Les réponses sont-elles confidentielles ?



Oui, la réponse aux questionnaires du recensement est obligatoire. Et oui, les réponses aux questions sont confidentielles, toutes les statistiques produites étant anonymes.



Comment se passe le recensement à domicile ?



L'agent recenseur recruté par la mairie se présente à votre domicile et vous remet :



- une feuille de logement qui comporte des questions sur les caractéristiques et le confort du logement ;



- autant de bulletins individuels qu'il y a de personnes dans le foyer avec des questions sur l'âge, le lieu de naissance, la nationalité, le niveau d'études, le lieu de résidence, l'activité professionnelle ;



- des notices explicatives disponibles en français et dans certaines langues étrangères (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais, roumain, turc).



Si vous le souhaitez, il peut vous aider à les compléter



Si vous répondez sur papier, l'agent recenseur vient récupérer les documents complétés quelques jours plus tard, à un moment convenu ensemble. Vous pouvez aussi les renvoyer directement à la mairie ou à la Direction régionale de l'Insee.



À noter :



En cas d'absence du domicile, l'agent recenseur vous laisse un avis de passage dans votre boîte aux lettres afin de convenir d'un rendez-vous pour vous donner les documents nécessaires au recensement.



Est-il possible de répondre sur internet ?



Oui, vous pouvez choisir de répondre à l'enquête de recensement par internet. Ce choix doit être le même pour toutes les personnes du foyer.



Comment répondre sur internet ?



Lors de son passage, l'agent recenseur vous propose de répondre à l'enquête de recensement en ligne.



Si vous choisissez cette option, il faut vous connecter au site le-recensement-et-moi.fr et saisir les identifiants présents sur la notice remise par l'agent recenseur puis remplir le questionnaire en vous laissant guider et valider. Si vous indiquez votre adresse de messagerie électronique, vous recevrez un accusé de réception.



Jusqu'à quand remettre vos questionnaires ou répondre en ligne ?



- Si vous habitez une commune de moins de 10 000 habitants, vous avez jusqu'au samedi 18 février (samedi 4 mars pour La Réunion).



- Si vous habitez une commune de 10 000 habitants ou plus, vous disposez d'un délai supplémentaire jusqu'au samedi 25 février (samedi 11 mars pour La Réunion).



Et si vous avez une résidence secondaire ?



La résidence où vous devez vous faire recenser est votre résidence principale. Si un agent recenseur vous contacte néanmoins dans votre résidence secondaire, ne remplissez que la feuille de logement.



Quelle est la méthode de recensement utilisée ?



Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées sur toute leur population une année sur cinq. Par contre, les communes de 10 000 habitants ou plus, effectuent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % des logements.



Source - pour les 7 000 communes de moins de 10.000 habitants concernées, depuis le 19 janvier jusqu’au 18 février en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane. À La Réunion, il a lieu du 2 février au 4 mars ;- pour les communes de 10 000 habitants ou plus où seulement une partie de la population est touchée, il est réalisé depuis le 19 janvier jusqu’au 25 février. Pour La Réunion, ces communes sont recensées du 2 février au 11 mars.Si vous habitez une commune de moins de 10.000 habitants, vous pouvez consulter la rubrique du site de l'Insee concernant le recensement Et pour moi ? Suis-je recensé cette année ?Si vous habitez une commune de 10 000 habitants ou plus, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie. Retrouvez les coordonnées de votre commune avec l'annuaire de l'administration de Service-public.fr.Ce point est particulièrement important pour les personnes âgées trop -et très- souvent victimes d’arnaqueurs en tout genre. Vous êtes prévenu du passage de l'agent recenseur par une lettre du maire déposée dans votre boîte aux lettres quelques jours avant. L'agent possède une carte tricolore signée par le maire, avec sa photo et son nom. Toute personne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette carte et peut aussi vérifier son identité en contactant la mairie.Oui, la réponse aux questionnaires du recensement est obligatoire. Et oui, les réponses aux questions sont confidentielles, toutes les statistiques produites étant anonymes.L'agent recenseur recruté par la mairie se présente à votre domicile et vous remet :- une feuille de logement qui comporte des questions sur les caractéristiques et le confort du logement ;- autant de bulletins individuels qu'il y a de personnes dans le foyer avec des questions sur l'âge, le lieu de naissance, la nationalité, le niveau d'études, le lieu de résidence, l'activité professionnelle ;- des notices explicatives disponibles en français et dans certaines langues étrangères (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais, roumain, turc).Si vous répondez sur papier, l'agent recenseur vient récupérer les documents complétés quelques jours plus tard, à un moment convenu ensemble. Vous pouvez aussi les renvoyer directement à la mairie ou à la Direction régionale de l'Insee.En cas d'absence du domicile, l'agent recenseur vous laisse un avis de passage dans votre boîte aux lettres afin de convenir d'un rendez-vous pour vous donner les documents nécessaires au recensement.Oui, vous pouvez choisir de répondre à l'enquête de recensement par internet. Ce choix doit être le même pour toutes les personnes du foyer.Lors de son passage, l'agent recenseur vous propose de répondre à l'enquête de recensement en ligne.Si vous choisissez cette option, il faut vous connecter au site le-recensement-et-moi.fr et saisir les identifiants présents sur la notice remise par l'agent recenseur puis remplir le questionnaire en vous laissant guider et valider. Si vous indiquez votre adresse de messagerie électronique, vous recevrez un accusé de réception.- Si vous habitez une commune de moins de 10 000 habitants, vous avez jusqu'au samedi 18 février (samedi 4 mars pour La Réunion).- Si vous habitez une commune de 10 000 habitants ou plus, vous disposez d'un délai supplémentaire jusqu'au samedi 25 février (samedi 11 mars pour La Réunion).La résidence où vous devez vous faire recenser est votre résidence principale. Si un agent recenseur vous contacte néanmoins dans votre résidence secondaire, ne remplissez que la feuille de logement.Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées sur toute leur population une année sur cinq. Par contre, les communes de 10 000 habitants ou plus, effectuent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % des logements.



Publié le Lundi 30 Janvier 2017 dans la rubrique Social | Lu 281 fois







Dans la même rubrique : < > Un jeune designer indien imagine un smartphone pour aveugles Habitats des possibles : lauréat du Prix Fondation Cognacq-Jay