Le point sur la prestation de compensation du handicap (PCH) La prestation de compensation du handicap est une aide financière pour compenser les besoins d’aide, d’accompagnement humain et rembourser les dépenses liées au handicap. Le point avec la Finance pour tous.

Conditions pour en bénéficier

Pour bénéficier de cette prestation, on ne se réfère pas au taux d’incapacité permanente mais à une difficulté absolue (ne plus pouvoir faire) pour réaliser une activité ou à une grave difficulté (faire difficilement ou incomplètement) pour réaliser au moins deux activités, ces difficultés étant définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.



La personne peut demander à bénéficier de la PCH si elle a moins de 60 ans. Cependant, dans certains cas, la demande peut être faite après 60 ans :

- si elle remplissait les conditions pour en bénéficier avant d’avoir atteint 60 ans. La demande doit cependant être faite avant les 75 ans ;

- si elle exerce une activité professionnelle après 60 ans.



A partir de 60 ans, le bénéficiaire de la PCH peut opter pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), s’il remplit les conditions d’attribution.



Les enfants de moins de 20 ans, qui bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), peuvent cumuler cette aide avec tous ou certains des éléments de la PCH, sous conditions.



La PCH est cumulable également avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Pour en savoir plus, adressez-vous à votre MDPH - maison départementale des personnes handicapées.

Nature de l’aide



La PCH comporte cinq éléments ou formes d'aides :

- une aide humaine, c’est-à-dire un financement spécifique pour les personnes (aide à domicile, aidant familial...) ;

- une aide technique (fauteuil roulant, prothèse…) ;

- une aide au logement (aménagement du domicile) et au déplacement (aménagement du véhicule ou frais de transport spécifiques) ;

- une aide liée à toutes les dépenses exceptionnelles (abonnement à un service de télé assistance…) ;

- une aide animalière (chien guide d'aveugle...).



Comment obtenir la PCH ?

Le demandeur doit résider de manière régulière et habituelle en France. Pour les étrangers, il est nécessaire de détenir une carte de résident ou un titre de séjour valide.



Vous devez déposer votre demande de PCH à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de votre lieu de résidence. L’instruction de votre dossier prend au maximum quatre mois.

L’attribution de la PCH n’est pas soumise à une condition de ressources, mais le montant de l’aide varie selon le niveau de celles-ci.



C’est la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) qui attribue et fixe le montant mensuel de la PCH. Le montant total de l’aide englobe tout ou partie des dépenses engagées par la personne handicapée. Ce montant est fixé sur la base des ressources éventuelles perçues par le bénéficiaire. Il peut ainsi varié entre 80 % et 100 % des dépenses engagées, selon un plafond déterminé à l’avance par la CDAPH.



Source Pour bénéficier de cette prestation, on ne se réfère pas au taux d’incapacité permanente mais à une difficulté absolue (ne plus pouvoir faire) pour réaliser une activité ou à une grave difficulté (faire difficilement ou incomplètement) pour réaliser au moins deux activités, ces difficultés étant définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.La personne peut demander à bénéficier de la PCH si elle a moins de 60 ans.- si elle remplissait les conditions pour en bénéficier avant d’avoir atteint 60 ans. La demande doit cependant être faite avant les 75 ans ;- si elle exerce une activité professionnelle après 60 ans.A partir de 60 ans, le bénéficiaire de la PCH peut opter pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), s’il remplit les conditions d’attribution.Les enfants de moins de 20 ans, qui bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), peuvent cumuler cette aide avec tous ou certains des éléments de la PCH, sous conditions.La PCH est cumulable également avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Pour en savoir plus, adressez-vous à votre MDPH - maison départementale des personnes handicapées.Nature de l’aide- une aide humaine, c’est-à-dire un financement spécifique pour les personnes (aide à domicile, aidant familial...) ;- une aide technique (fauteuil roulant, prothèse…) ;- une aide au logement (aménagement du domicile) et au déplacement (aménagement du véhicule ou frais de transport spécifiques) ;- une aide liée à toutes les dépenses exceptionnelles (abonnement à un service de télé assistance…) ;- une aide animalière (chien guide d'aveugle...).Le demandeur doit résider de manière régulière et habituelle en France. Pour les étrangers, il est nécessaire de détenir une carte de résident ou un titre de séjour valide.Vous devez déposer votre demande de PCH à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de votre lieu de résidence. L’instruction de votre dossier prend au maximum quatre mois.L’attribution de la PCH n’est pas soumise à une condition de ressources, mais le montant de l’aide varie selon le niveau de celles-ci.C’est la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) qui attribue et fixe le montant mensuel de la PCH. Le montant total de l’aide englobe tout ou partie des dépenses engagées par la personne handicapée. Ce montant est fixé sur la base des ressources éventuelles perçues par le bénéficiaire. Il peut ainsi varié entre 80 % et 100 % des dépenses engagées, selon un plafond déterminé à l’avance par la CDAPH.



Publié le Jeudi 27 Avril 2017 dans la rubrique Aides à domicile | Lu 140 fois







Dans la même rubrique : < > Les baby-boomers, leurs parents et les téléphones portables Viktor : un coussin intelligent pour personnes âgées