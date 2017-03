Le gouvernement fait le bilan de ses actions en faveurs des ainés Marisol Touraine, ministre de la Santé, a dressé cette semaine lors des Assises nationales des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le bilan des actions mises en œuvre depuis 2012 par le gouvernement de François Hollande en faveur des personnes âgées et est revenue sur certaines grandes mesures de la loi d’adaptation de notre société au vieillissement.

« Dès 2012, le gouvernement a assumé une ambition : changer le regard en direction des plus âgés, pour que ces derniers puissent être, en toute circonstance, reconnus comme des citoyens à part entière, dignes, mieux accompagnés à la retraite, mieux pris en charge en cas de perte d’autonomie » a indiqué la ministre à cette occasion.



En l’espace d’un siècle, les progrès de la médecine et l’amélioration de la qualité de vie ont considérablement augmenté l’espérance de vie des Français. En 2050, un citoyen sur trois aura plus de 60 ans. Pour accompagner ce bouleversement démographique et améliorer le quotidien des personnes âgées et de leurs proches, Marisol Touraine a mis en œuvre depuis 2012 des mesures qui se veulent « concrètes ».



En voici quelques exemples :

- les droits sociaux des personnes âgées ont été revalorisés : l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) s’élève désormais à 800 euros par mois pour une personne seule et à 1.242 euros par mois pour un couple ; l’aide à la complémentaire santé (ACS) s’élève à 550 euros pour les personnes âgées de 60 ans et plus ; l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile a également été revalorisée à hauteur de 453 millions d’euros par an ;

- au cours de la mandature ce sont plus de 25.000 places supplémentaires qui ont été créées en EHPAD ;

- le statut de proche aidant et leur droit au répit sont aujourd’hui reconnus ;

- depuis septembre 2016, les personnes âgées employant des aides à domicile peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ;

- un fonds de 50 millions d’euros en faveur des services d’aide à domicile (SAAD) a été créé pour favoriser le maintien à domicile. Le gouvernement a également investi 20 millions d’euros pour adapter 20 000 logements supplémentaires à la perte d’autonomie entre 2016 et 2017 ;

- créé en 2015, le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr propose aux personnes âgées et à leurs proches un éventail d’informations utiles sur la perte d’autonomie, ainsi qu’un annuaire d’établissements (EHPAD, accueil de jour, etc.). Depuis décembre 2016, les Français peuvent y comparer les prix des maisons de retraite.



Avec la loi d’adaptation de notre société au vieillissement, ce sont 700 millions d’euros par an qui ont été et qui continueront d’être alloués à l'accompagnement de l'autonomie des personnes âgées.



« Il reste encore à faire, cette dynamique doit être poursuivie. Il s’agit, ni plus ni moins de choisir le modèle que nous voulons pour l’avenir, à savoir un modèle fondé sur la solidarité envers nos ainés » a conclu la ministre.



Publié le Vendredi 24 Mars 2017







