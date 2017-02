Le Portrait de Dorian Gray : une merveilleuse soirée théâtrale Tout le monde connait ce roman d’Oscar Wilde où un jeune et beau dandy londonien, nommé Dorian Gray, se fait faire le portrait par son ami et peintre Basil… Mettre en scène ce roman était une bonne idée, et Thomas Le Douarec y parvient parfaitement.

De toute beauté, le jeune Dorian fait la prière satanique que ce soit son portrait qui vieillisse à sa place dans les années futures. Sa demande va se réaliser, au moins au début….



Mettre en scène ce roman était une bonne idée et Thomas Le Douarec y parvient parfaitement. La pièce se déroule sur une vingtaine d’années, au cours desquelles le maquilleur n’a rien à modifier du visage de l’acteur titre, puisque celui-ci ne vieillit pas, au contraire des deux personnages secondaires dont les dos se voûtent et les tempes grisonnent.



La plupart de l’oeuvre est un dialogue de salon entre Dorian et Lord Henry, un vieux cynique qui n’est pas sans rappeler le Don Alfonso de Cosi Fan Tutte. Dans ces scènes brillantes, le talent des acteurs sert à merveille la causticité et la misogynie de l’auteur.



Pour aérer le récit, quelques situations sont mises en scène, au théâtre ou chez la Duchesse par exemple. Enfin, Thomas Le Douarec n’hésite pas à déshabiller le torse de son acteur vedette, les amateurs(trices) de jeunes éphèbes apprécieront.



La pièce se joue jusqu’au 19 Mars 2017 au Théâtre Artistic Arthévains, rue Richard Lenoir, que tous les amateurs de théâtre connaissent bien, dans deux distributions alternées. Courez-y, vous y serez très bien accueillis et passerez une merveilleuse soirée.



A. A.

Le portrait de Dorian Gray de Thomas Le Douarec d'après l'unique roman d'Oscar Wildeadaptation théâtrale et mise en scène Thomas Le Douarec



Avec : Arnaud Denis ou Valentin de Carbonnières, Fabrice Scott ou Maxime de Toledo, Thomas Le Douarec ou Olivier Breitman, Caroline Devismes ou Solenn Mariani





Publié le Jeudi 16 Février 2017 dans la rubrique Culture







