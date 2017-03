Le Petit Futé Paris seniors édition 2017 Le Petit Futé poursuit le développement de ses collections à destination des seniors avec la 8ème édition de Paris Seniors 2017. Ce guide de 240 pages permet à tous les Parisiens de plus de 50 ans de profiter au mieux de la capitale ! De la santé au sport en passant par la restauration, cet ouvrage vous donne toutes les clefs et les pistes pour faire de Paris votre terrain de jeu préféré !

Incontestablement, le Petit Futé est le seul guide à s’adresser aussi largement aux seniors… Qu’il s’agisse de la fin de vie, du handicap, de la retraite, des voyages ou de Paris, il n’y a que cette maison d’édition à couvrir aussi largement la thématique senior et personnes âgées. En quelques années, le Petit Futé est incontestablement devenu une référence en la matière !



Cela fait déjà huit éditions que le guide Le Petit Futé propose aux Parisiens seniors les bons plans et les meilleures astuces pour profiter de la capitale. Il est vrai que Paris reste l’une des plus belles villes du monde… Mais en revanche, ce n’est pas forcément la « moins chère » à vivre lorsque l’on est senior. Dans ce contexte économique et social pas toujours facile à vivre au quotidien, le Petit Futé propose aux Parisiens tous les bons plans pour « bien vieillir » sans se ruiner.



Ne plus travailler ne signifie pas pour autant que les plus de 50 ans doivent rester chez eux à ne rien faire ! Bien au contraire ! De toutes les villes de l’Hexagone, Paris offre une source inépuisable de loisirs, permettant de bénéficier d’une richesse intellectuelle et artistique incroyable ! Une richesse à laquelle la plupart des gens n’ont pas eu le temps d’accéder lorsqu’ils étaient dans la vie active. A la retraite, c’est donc le bon moment !



Visiter les magasins d’antiquités, déambuler dans un musée, se balader à travers la capitale, assister à des cours, des conférences ou des débats, aller danser la valse ou le tango, s’offrir un bon repas : on n’en finirait plus d’énumérer tout ce que les seniors peuvent faire à Paris ! De plus, les activités ludiques la plupart du temps collectives, comme la couture, les arts plastiques, la cuisine, l’informatique, le jardinage, l’écriture, l’oenologie ou encore la photographie, sont un excellent moyen de continuer à voir du monde !



Ce nouveau guide vous aidera aussi à adopter la « tonique attitude » : répétons-le : faire de l’exercice contribue à rester en bonne santé et à garder le moral ! Les seniors peuvent également s’investir bénévolement au service des autres : là encore, le Petit Futé vous aidera à trouver l’ONG ou l’association qui correspondent à leurs personnalités. Au fil de ses pages, vous découvrirez aussi comment améliorer votre qualité de vie notamment grâce aux produits bio, mais aussi des infos utiles et pratiques dans le domaine de la santé et de la prévention (notamment tout ce qui concerne les soins lourds ou légers), mais aussi un mode d’emploi de la retraite et des infos futées sur le patrimoine et la fiscalité...

Survol du guide :



Petit Futé Paris Seniors édition 2017

Collection Thématiques - nouvelle édition - Version numérique offerte

240 pages

Prix public : 8,95 Euros.

Disponible également sur Sorties (cercles de jeux ; cours, conférences et débats ; événements culturels ; guinguettes, bals et dancings ; humeur gourmande ; musées ; visites ; sorties avec les petits-enfants) - Loisirs (arts plastiques ; couture, tricot ; cuisine ; informatique ; jardinage ; lecture et écriture ; oenologie ; photo ; voyages) - S’entretenir (tonique attitude ; danse ; gymnastique ; natation ; randonnée ; vélo) - S’investir (bénévolat ; trouver une association ; maisons des associations) - Zen attitude (manger bio ; phytothérapie ; bien-être ; disciplines énergétiques) - Bien chez soi (équiper son lieu de vie ; services à domicile) - Santé et prévention (assurance-maladie et complémentaire santé ; consultations et soins médicaux ; pathologies touchant les seniors ; fin de vie) - Carnet pratique (numéros utiles ; informations générales ; retraite : mode d’emploi ; hébergement pour seniors ; patrimoine et fiscalité : infos futées ; s’informer).Collection Thématiques - nouvelle édition - Version numérique offerte240 pagesPrix public : 8,95 Euros.Disponible également sur www.petitfute.fr



Publié le Jeudi 9 Mars 2017 dans la rubrique Tourisme et loisirs | Lu 239 fois







Dans la même rubrique : < > Iris Apfel à bord du Queen Mary 2 pour la Transatlantic Fashion Week Seniors et aventuriers, quelle île des Canaries choisir pour votre voyage ?