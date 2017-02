Le Moulin de la Zorn : une nouvelle résidence seniors en Alsace

Avant d’entrer dans le détail, rappelons que de nos jours, les résidences-seniors ont le vent en poupe. Plus concrètement, elles proposent une alternative intéressante et innovante entre le vivre chez soi et une forme d’aide sur-mesure. Seniors autonomes mais seuls cohabitent souvent avec d’autres seniors plus dépendants, qui peuvent bénéficier d’un large panel de services à la personne.



Ceci étant, cette nouvelle résidence installée dans le nord de Strasbourg, à Geudertheim en Alsace, est située sur l'ancien emplacement du Moulin de la Zorn et se compose de 72 appartements équipés et meublés allant du T1 au T2. Comme dans toutes ces structures, de nombreux espaces aménagés sont à la disposition des résidents, tels qu'un salon-billard, une salle de restauration, des espaces vert, un jardin potager, ou encore une bibliothèque.



De même, il faut savoir que la grande majorité de ces immeubles sont installés dans les centres des villes ou des villages afin de favoriser les déplacements pédestres des résidents. Pas besoin de prendre votre voiture pour faire vos courses du quotidien. C’est le cas du Moulin de la Zorn qui est situé au sein du village de Geudertheim (moins de 2.400 habitants), ce qui permet un accès direct à toutes les commodités utiles à la vie de tous les jours (supermarchés, coiffeurs, restaurants, boulangeries...).



La résidence du Moulin de la Zorn s’annonce donc comme « une solution idéale pour des seniors dynamiques, désireux de conserver leur indépendance en toute sécurité » et souhaitant s’installer dans un endroit calme et reposant. Convient autant à des courts que des longs séjours. A noter que des journées portes ouvertes sont organisées tous les jeudis.