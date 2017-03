Lancement d'une formation aux premiers secours animaliers Aujourd’hui, on soigne les animaux pour les mêmes pathologies que les humains « Aux mêmes maux, les mêmes remèdes ». De plus en plus soucieux de la santé et du bien-être de leurs fidèles compagnons, les Français cherchent des solutions afin d’améliorer le confort de vie de leurs animaux. C’est pour répondre à cette demande que l’établissement Alforme a été créé à Maisons-Alfort près de Paris.

Dans la continuité de l’accès aux soins et à la remise en forme pour les animaux, Alforme s’est lancé fin 2016 dans la formation aux premiers secours pour tous les propriétaires d’animaux. En effet, de nombreux propriétaires qui emmenaient leurs animaux en séances de rééducation, étaient inquiets de ne pas pouvoir réagir en cas d’accidents éventuels suite à l’état de santé déjà fragilisé de leurs compagnons.



C’est donc le Docteur Artem Rogalev, responsable du centre et ancien vétérinaire à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, qui a pris l’initiative de créer cette formation accessible à tous, particuliers mais aussi les professionnels du monde animal : éleveurs, éducateurs, toiletteurs, refuges...



Cette journée de formation a lieu dans un centre de plus de 200 m2 situé au sein de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort qui allie la prise en charge de l’animal (rééducation, préparation sportive, bien être), la vente de produits spécifiques et de la formation pour les particuliers.



Cette formation alterne entre cours théoriques et travaux pratiques : des bons gestes à avoir dans un contexte d’urgence, aux malaises et arrêts cardio-respiratoires ainsi que les traumastimes et autres urgences du quotidien, la formation balaie l’ensemble des situations auxquelles tout propriétaire peut être confronté. Les sessions durent 7 heures sur une seule et même journée avec un maximum de 12 personnes pour que tous les participants puissent être actifs lors des travaux pratiques.



Formation aux premiers secours animalies

Tarif : 99 euros TTC

7h de formation 12 personnes max. / session Attestation de formation remise à la fin de la journée www.boutique.alforme.fr



Publié le Lundi 27 Mars 2017 dans la rubrique Divers | Lu 221 fois







Dans la même rubrique : < > USA : des soeurs jumelles de 97 ans meurent le même jour... Dominique Jeannin-Naltet, 62, championne de France de bridge