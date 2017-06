La tablette numérique à l'usage des seniors de Michèle Germain (livre) Les éditions du Puits fleuri ont publié le 12 juin 2017, un livre intitulé La tablette numérique à l’usage des seniors. Un livre de Michèle Germain qui, en 220 pages et 22,5 euros, vous propose de tout savoir à propos de ces fameux petits accessoires intelligents et connectés qui ont envahis notre quotidien.

Une tablette numérique, c’est vraiment un outil génial au quotidien. C’est léger, son autonomie est plus grande que celle d’un ordinateur portable, ça prend des photos de bonne qualité, ça permet de surfer sur le web, ça permet de faire ses courses en ligne, ça permet de lire les journaux, ça permet de visionner des films, etc.



Bref, c’est un petit outil très utile dans la vie de tous les jours. Et une fois adoptée, c’est très difficile de s’en passer, à tel point qu’on les trimballe partout. Oui mais… Tout ceci, c’est bien beau, encore faut-il savoir s’en servir !



C’est dans cet esprit qu’est sorti ce livre à l’usage de ceux qui veulent tout savoir à propos de leur tablette numérique ! Comment s’équiper ? Comment ça marche ? Pour quels services ? Conseils et mode d’emploi... Accessible à tous sans connaissances techniques préalables, ce livre va vous aider dans votre choix et vous guider dans l’utilisation de votre tablette pour en tirer le plus grand plaisir.



Après avoir consulter cet ouvrage, vous devriez être incollable sur les tablettes et leurs diverses fonctions.



Publié le Jeudi 29 Juin 2017 dans la rubrique Internet | Lu 63 fois







Dans la même rubrique : < > DisonsDemain.fr : site de rencontres pour les quinquas et plus Seniors + Internet = erreur 404 ? Pas du tout avec les Silver Surfers