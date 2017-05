La prise de pouls : un geste simple qui peut sauver la vie A l’occasion de la Journée européenne de l’AVC, le 14 mai prochain, la Fédération Nationale France AVC et la Fondation Cœur et Artères* se mobilisent autour de la campagne « La prise de pouls : un geste simple qui peut sauver la vie ». L’objectif ? Sensibiliser le grand public, notamment les seniors, à la prise de pouls ; un moyen simple et efficace de détecter un trouble du rythme cardiaque, la fibrillation atriale (FA) et de réduire ainsi les risques de survenue d’un AVC.





Fatigue, essoufflement, palpitations… Ces symptômes, qui semblent banals, peuvent être aussi les signes d’une FA. Ainsi, 1% des Français, notamment les plus de 65 ans, est touché par cette pathologie qui représente un facteur de risque majeur de l’AVC. Un moyen simple peut permettre de la détecter : la prise de pouls.



Deux techniques sont possibles : « en plaçant la tête bien en arrière, le patient vient appliquer l’index et le majeur sur la carotide - au niveau du cou - ou alors au niveau du poignet. Le patient va donc percevoir les pulsations de son cœur et évaluer le rythme. Pour une personne normale, il n’est pas trop rapide et est espacé de façon égale. Dès qu’il devient décousu, anarchique, il faut consulter rapidement un médecin » insiste Damien Nicolini, infirmier à la maison de santé Les Allées, à Corbeil-Essonnes.



Pour le Dr Stéphane Krief, « toute la difficulté réside dans la détection de cette arythmie du cœur. La fibrillation atriale peut présenter un certain nombre de symptômes, mais elle reste silencieuse suffisamment souvent pour qu’elle passe inaperçue. La plupart du temps, la FA survient après un épisode de bronchite ou de rhume. Les patients vont donc être essoufflés, avoir l’impression que leur rythme cardiaque est anormal. Il est alors important de leur enseigner comment prendre leur pouls pour qu’ils détectent un rythme anarchique ou irrégulier. Dans la grande majorité des cas, cette anarchie est signe de fibrillation atriale. Non dépistée, la FA multiplie par cinq le risque d’accident vasculaire cérébral ».







*avec le laboratoire Bayer « Le grand public n’est pas assez convaincu de la fréquence de la fibrillation atriale. Nous faisons actuellement des campagnes sur les premiers signes de l’accident vasculaire cérébral, ce qui est crucial étant donné que nous savons le prendre en charge dans les heures qui suivent sa survenue. En réalisant des campagnes d’information sur la fibrillation atriale, nous pourrons certainement sauver davantage de vies » souligne le Dr Stéphane Krief.Fatigue, essoufflement, palpitations… Ces symptômes, qui semblent banals, peuvent être aussi les signes d’une FA. Ainsi, 1% des Français, notamment les plus de 65 ans, est touché par cette pathologie qui représente un facteur de risque majeur de l’AVC. Un moyen simple peut permettre de la détecter : la prise de pouls.Deux techniques sont possibles : « en plaçant la tête bien en arrière, le patient vient appliquer l’index et le majeur sur la carotide - au niveau du cou - ou alors au niveau du poignet. Le patient va donc percevoir les pulsations de son cœur et évaluer le rythme. Pour une personne normale, il n’est pas trop rapide et est espacé de façon égale. Dès qu’il devient décousu, anarchique, il faut consulter rapidement un médecin » insiste Damien Nicolini, infirmier à la maison de santé Les Allées, à Corbeil-Essonnes.Pour le Dr Stéphane Krief, « toute la difficulté réside dans la détection de cette arythmie du cœur. La fibrillation atriale peut présenter un certain nombre de symptômes, mais elle reste silencieuse suffisamment souvent pour qu’elle passe inaperçue. La plupart du temps, la FA survient après un épisode de bronchite ou de rhume. Les patients vont donc être essoufflés, avoir l’impression que leur rythme cardiaque est anormal. Il est alors important de leur enseigner comment prendre leur pouls pour qu’ils détectent un rythme anarchique ou irrégulier. Dans la grande majorité des cas, cette anarchie est signe de fibrillation atriale. Non dépistée, la FA multiplie par cinq le risque d’accident vasculaire cérébral ». www.avcvitele15.com et www.faattention.com *avec le laboratoire Bayer



Publié le Vendredi 12 Mai 2017 dans la rubrique Santé | Lu 250 fois









Dans la même rubrique : < > La lombalgie : un nouveau dispositif pour soulager la douleur La lombalgie : un mal fréquent qui ne cesse de croître...